Koncom roka 1943 už bol projekt Manhattan v plnom prúde a skupina spojeneckých špiónov prenikla do Európy, aby zhromaždila informácie o nacistickom jadrovom výskume. Členovia misie Alsos rýchlo zistili, že nemecká chemická firma Auergesellschaft dováža do krajiny veľké množstvá tória. Spojencov tieto správy vystrašili. Tórium sa totiž využíva až v pokročilých fázach jadrového výskumu, čo naznačovalo, že Nemci sú v tomto smere poriadne ďaleko.

Netrvalo dlho a špiónom sa podarilo chytiť zástupcu Auergesellschaftu. So sebou mal kufrík plný dokumentov. Členovia misie Alsos boli plní očakávaní, no hoci zajatca v hotelovej izbe v Paríži dlho vypočúvali, relevantné informácie z neho nedostali. Buď niečo dobre skrýval, alebo nič nevedel.

Samuel Goudsmit, holandský fyzik a člen misie Alsos, nebol so smerovaním výsluchu spokojný, a tak sa zameral na dokumenty z kufríka. Zajatec bol skutočne veľmi dôkladný a zaznamenával si všetko o svojich cestách, no nielen to. Goudsmit napokon odhalil skutočnú príčinu dovozu tória: Nemci pomocou neho vyrábali zubnú pastu.

Vedenie Auergesellschaftu si zrejme uvedomilo, že vojna sa skôr či neskôr skončí a firma už viac nebude profitovať z výroby plynových masiek a ďalších podobných vecí. Jeho členovia sa zhodli, že veľké peniaze budú ležať v kozmetickom biznise, a tak sa rozhodli pre výrobu zubnej pasty obohatenej o tórium.

Podľa Goudsmita Nemcov fascinoval americký marketing a najmä zubná pasta Pepsodent, o ktorej reklamy tvrdili, že obsahuje nejaké „írium“.Neskôr sa zistilo, že žiadna podobná látka neexistuje, to ale Auergesellschaftu nebránilo v tom, aby sa snažilo získať všetko dostupné tórium do svojich skladov.

Následne začala vyrábať Doramad Radioaktive Zahncreme. Rádioaktívny obsah zubnej pasty mal mať priaznivé zdravotné účinky, posilňovať zuby a ďasná a pôsobiť antibakteriálne. V tých časoch sa o škodlivosti radiácie ešte všetko nevedelo a rádioaktivita sa často propagovala ako všeliek. Američan Ebenezer Byers napríklad roky pil „energetický nápoj“ Radithor v nádeji, že sa mu zlepší zdravotný stav. Miesto toho mu museli odrezať dolnú čeľusť.

Dnes sa už rádioaktívne produkty pochopiteľne nevyrábajú, kedysi však boli pomerne obľúbené. A Spojencom naháňali strach z nesprávnych dôvodov.