Stuxnet, digitálna zbraň, ktorá paralyzovala Irán

V lete 2010 boli IT pracovníci v Iráne zmätení správaním sa ich počítačov. Zariadenia neustále znova a znova „padali“ a reštartovali sa. Nikto nemohol prísť na to, prečo. Zistila to až bezpečnostná firma z Bieloruska, ktorá odhalila skrytý malvér číhajúci v systéme. Iránske počítače sa stali obeťou Stuxnetu, prvej digitálnej zbrane na svete. Odborníci na kybernetickú bezpečnosť nikdy nič podobné nevideli. Namiesto toho, aby „len“ poškodil softvér počítačov, Stuxnet spôsobil poškodenie fyzického vybavenia. Digitálna zbraň prenikla do systému a pokazila počítače. Túto ničivú kybernetickú zbraň údajne vytvorili predstavitelia USA a Izraela. Okrem poškodenia iránskych IT systémov paralyzácia mala vážny dopad na jadrový rozvoj krajiny. V roku 2009 Stuxnet infikoval jadrovú elektráreň Natanz v centrálnom Iráne, čo spôsobilo opakované pokazenie centrifúg, ktoré slúžia na úpravu uránového plynu. Iránskym predstaviteľom trvalo mesiace, kým zistili, čo sa deje.

Kybernetický kalifát Islamského štátu

Islamský štát je až znepokojivo šikovný vo sférach internetu. Je známe, že extrémisti spôsobujú na internete poriadny chaos. Niekoľko západných predstaviteľov sa stalo terčom kybernetických útokov, keď v roku 2014 hackeri „uniesli“ Twitter účty americkej obrannej sily CENTCOM. Účet použili na šírenie propagandy a vyhrážanie sa vojenským predstaviteľom. O rok neskôr high-tech krídlo ISIS – United Cyber ​​Caliphate – tvrdilo, že ukradlo osobné údaje dvetisíc ľudí. Väčšina z nich vraj žila v USA. Neskôr toho roku sa pochválili, že sa nabúrali do citlivej vládnej databázy. Kalifát zverejnil mená, miesta a kontaktné údaje takmer 1 500 vládnych zamestnancov, odcudzili aj informácie o kreditných kartách niekoľkých vyšších úradníkov.

Ukrajina je živým priestorom pre ruské kybernetické zbrane

Ukrajina je už roky v hľadáčiku ruských kybernetických útočníkov. Krajina denne čelí záplave malvéru od susedných vývojárov. Technologickí experti Ukrajinu opísali ako „priestor živého ohňa pre hackerov“, pričom v konfliktoch zmietanom svete kyberpriestoru je Ukrajina kľúčovým bojiskom. S najväčšou pravdepodobnosťou sa terčom stanú aj vládni úradníci, pričom digitálni útočníci sú zmesou odborníkov z Kremľa, zločincov a zanietených amatérov. Okrem dlhotrvajúceho konfliktu medzi oboma krajinami je Ukrajina plná pirátskeho softvéru. Kybernetická bezpečnosť krajiny často chýba, čo ju robí zraniteľnou. Ukrajina túži po digitálnom prechode do Európy, čo však môže predstavovať bezpečnostné riziko, lebo ak sa hackeri dostanú do ukrajinských systémov, možno sa im podarí preniknúť aj do systémov ostatných krajín kontinentu.

Sýrska elektronická armáda

Sýrska elektronická armáda (SEA) prekvitá vďaka falošným správam a dezinformáciám. Skupinu údajne tvoria mladí, technicky zdatní priaznivci sýrskeho prezidenta Bašára al-Asada. Sú známi hackovaním spravodajských webov. Elektronická armáda sa v prvom rade zameriava na to, čo sa nazýva „skreslením faktov“ zo západných médií. SEA sa prvýkrát objavila v roku 2011, keď kritizovala nepriateľov sýrskej vlády na sociálnych sieťach. Ich prvé kroky zahŕňali spamovanie facebookových stránok vtedajších prezidentov USA a Francúzska, Baracka Obamu a Nicolasa Sarkozyho. V roku 2013 začali hackeri z Blízkeho východu na Twitteri napríklad šíriť informáciu, že v Bielom dome došlo k výbuchu, čo spôsobilo dočasný pokles na americkom akciovom trhu.

WannaCry, ransomvérový útok, ktorý zasiahol NHS

WannaCry bol globálny kybernetický útok, ktorý v roku 2017 zasiahol viac ako 200-tisíc počítačov. Ďalekosiahly malvér mal vážny dopad na britskú Národnú zdravotnú službu (NHS), španielske firmy a IT systémy po celom svete. Celkovo WannaCry stála britský štátny zdravotnícky systém 121 miliónov dolárov. Útok zablokoval IT systémy vo viac ako 80 nemocničných trustoch NHS. Počas týždňa útoku museli zrušiť 19 000 stretnutí, v dôsledku čoho NHS stratila 26 miliónov dolárov za neposkytnuté služby. Následne museli minúť ďalších 95 miliónov dolárov na obnovu svojich IT systémov.

Kybernetické schopnosti Izraela

V oblasti kybernetickej vojny je Izrael údajne absolútnou topkou medzi krajinami. Izrael vyvinul obrovský arzenál digitálnych zbraní, pričom mnohé izraelské organizácie stoja za niektorými z najpokročilejších kybernetických systémov na svete. Krajina investuje približne 20 percent všetkých investícií do kybernetickej bezpečnosti. Jednotka 8200, spravodajská jednotka izraelských obranných síl, pravdepodobne spustila niektoré z najničivejších kybernetických útokov v histórii. V roku 2017 spoločnosť Israel Aerospace Industries spolupracovala s americkými inžiniermi na vytvorení navigačného systému, ktorý dokáže odstrániť rušičky GPS. Izraelská vláda si veľmi dobre uvedomuje nebezpečenstvo kybernetického boja. „Vojna sa dnes dramaticky zmenila,“ vysvetlil na nedávnej konferencii premiér Benjamin Netanjahu.„Veľmi rýchlo sa to posúva do situácie, keď jediným kliknutím na tlačidlo môžete zraziť národy na kolená.“