Bauné leží neďaleko mesta Angers a je domovom len asi 1700 obyvateľov. Tí sa však musia denne vyrovnávať s hustou premávkou, keďže ich mestečko leží na križovatke dvoch dôležitých ciest D74a D82. Cez Bauné tak denne prejde v priemere 2300 áut a nie je nič výnimočné, ak policajti niektorým šoférom namerajú rýchlosť pokojne aj cez 100 kilometrov za hodinu.

Maximálna povolená rýchlosť v tomto meste je pritom len 30 kilometrov za hodinu. Ani vysoké pokuty však nepomáhajú a tak sa miestny starosta rozhodol vyriešiť veci po svojom. Cestu na najkritickejšom úseku nechal pomaľovať spleťou čiar a čuduj sa svete, fungovalo to na jednotku.

Fotografie zvláštnych ciest sa dostali na internet ešte v júli 2023, mimo Francúzska sa však stali populárnymi až o mesiac neskôr. Ľudia najprv nechápali, čo majú čiary na ceste znamenať. Mnohí podotkli, že cez plnú čiaru je predsa zakázané prechádzať, a pomaľovať plnými čiarami celú cestu nedáva zmysel. Ďalší sa zasa čudovali, prečo starosta nesiahol po tradičnejšom spôsobe znižovania rýchlosti vozidiel. Mohol dať predsa vybudovať kruhový objazd či osadiť semafory.

Dáta však ukázali, že spleť čiar dokázala za zlomok peňazí to isté čo drahý kruhový objazd. Vznikla takpovediac zo dňa na deň bez obmedzenia dopravy a okamžite začala fungovať. Došlo k podstatnému zníženiu rýchlosti vozidiel, ktoré prechádzali cez Bauné, no miestni si myslia, že efekt je iba dočasný. Akonáhle totiž vodiči zistia, že čiary na ceste sú len trikom, začnú jazdiť rovnako rýchlo ako predtým. Zatiaľ sa tak ale nestalo a starostov nápad funguje na jednotku. Podobne, ako to platí napríklad v prípade figurín policajtov, ktoré sú osadené vo viacerých slovenských obciach.