Ide o objav, ktorý zatiaľ nemá vo svete vedy obdobu. Astronómom sa totiž podarilo spozorovať sústavu dvoch hviezd, ktoré explodujú vo forme kilonovy. Ide o vzácny typ výbuchu dvoch hviezdnych telies, pri ktorom sa do vesmíru vymrštia vzácne kovy.

Kilonova spôsobí, že sa do okolitého priestoru uvoľnia zlato, striebro, platina a ďalšie ťažké prvky. Stane sa tak síce až o milióny rokov, no dráhy hviezd neklamú. Vedci vyrátali, že jedného dňa sa jedna masívna a jedna neutrónová hviezda stretnú a výsledkom bude asi tisíckrát jasnejší výbuch než explózia supernovy. Predpokladá sa, že podobných sústav je v našej galaxii menej než desať.

Mliečna dráha má najmenej 100 miliárd hviezd, a tak je šanca na existenciu podobnej sústavy približne jedna ku desiatim miliardám. Kedysi si pritom vedci mysleli, že v galaxii nášho typu môže existovať iba jedna či dve takéto sústavy.

Kilonova je výbuch, ktorý sprevádzajú mohutné záblesky elektromagnetického žiarenia. Dochádza k nemu pri stretnutí dvoch neutrónových hviezd (pozostatkov jadier hviezd, ktoré vyčerpali svoje palivo), alebo neutrónovej hviezdy a čiernej diery.

Astronómovia z observatória v Čile ale zistili, že sústava s názvom CPD-29 2176, ktorá sa nachádza asi 11 400 svetelných rokov od Zeme, vyústi v explóziu známu ako kilonova. Jedna z hviezd totiž síce zatiaľ stále je veľkou hviezdou, niekoľko miliónov rokov jej ale dôjde palivo, zrúti sa do seba a stane sa z nej neutrónová hviezda.

Mohutné hviezdy niekedy končia ako supernovy, neutrónová hviezda v tejto sústave je však iná. Zrejme bola podobne hmotná ako jej suseda, no práve jej spoločníčka ju pripravila o väčšinu vonkajšej hmoty. Nemala teda dostatočnú hmotnosť, aby sa stala supernovou, a tak sa zrútila do seba. Potichu, pomerne nežne, bez okázalých zábleskov a výbuchu, ktorý by vymrštil jej susedu z danej obežnej dráhy. Presne k tomu totiž dochádza v prípade väčšiny dvojhviezdnych sústav.