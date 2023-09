Možno ste už Saharu videli naživo, no určite poznáte jej fotky. Všadeprítomný piesok a obrovské duny, hnedé skaliská a len kde tu malá oáza ako ostrovček života. Možno si myslíte, že Sahara je taká už milióny rokov, no ukazuje sa, že to nie je pravda. Nová štúdia ukazuje, že približne každých 21-tisíc rokov sa mení z piesočnej púšte na zalesnený región.

Sahara sa naposledy zelenala v období pred 15-tisíc až päťtisíc rokmi. Ako sa ukazuje, nešlo len o náhodný úkaz, ale o súčasť pravidelného cyklu, ktorý patrí k najpozoruhodnejším environmentálnym zmenám na našej planéte.

Čo tento jav spôsobuje? Vedci sa zhodujú, že ide o následok zmeny v obežnej dráhe Zeme okolo Slnka. Sklon planéty sa mení a má vplyv na množstvo slnečnej energie, ktoré dopadá (nielen) na oblasť Sahary. Tým posilňuje africký monzún, ktorý určuje, ako ďaleko smerom do Sahary sa šíri vegetácia.

Nový výskum tiež ale naznačuje, že cyklus môžu ovplyvňovať aj vzdialené rozsiahle ľadovcové povrchy na severnej pologuli. Ukazuje sa, že vlhké obdobia sa na Sahare nevyskytovali počas dôb ľadových. Odborníci uvažujú o tom, že veľké plochy snehu a ľadu ochladzovali atmosféru a tým obmedzovali silu afrického monzúnu.

Cyklické premeny Sahary nie sú významné len pre severnú Afriku, ale aj pre celý ľudský druh. Ako zrejme viete, najranejšou kolískou ľudskej civilizácie je juh Afriky, odkiaľ sa pred desiatkami tisíc rokov rozšíril homo sapiens do celého sveta. Musel pritom prejsť aj Saharou a zrejme práve vtedy panovali prívetivé podmienky, ktoré mu tento presun značne zjednodušili. Podobný vplyv mala Sahara aj na šírenie iných živočíšnych druhov. Nová štúdia teda pomohla lepšie pochopiť spôsob, akým sa ľudia takpovediac dostali do sveta.