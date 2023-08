AI je záležitosťou posledných rokov

Koncepcia AI existuje už desaťročia. Jej „semienka“ zasadili filozofi, ktorí sa pokúsili opísať proces ľudského myslenia ako mechanickú manipuláciu so symbolmi. Táto práca vyvrcholila vynálezom programovateľného digitálneho počítača v roku 1940, stroja založeného na abstraktnej podstate matematického uvažovania. Myšlienka výskumu AI vznikla na workshope v areáli Dartmouth College v USA v lete 1956 a mnohí z tých, ktorí sa ho zúčastnili, sa na desaťročia stali lídrami výskumu AI. V priebehu rokov 1950 až 1960 prebiehala tvorba programovacích jazykov, ktoré slúžia dodnes. Umelá inteligencia odvtedy prešla dlhú cestu a jej schopnosti sa veľmi rýchlo rozvíjali. V súčasnosti sa využíva v rôznych oblastiach a má potenciál spôsobiť revolúciu v mnohých odvetviach, zlepšiť efektívnosť, presnosť a rozhodovanie.

AI totálne ovládne svet

Predstava, že AI si uvedomí samu seba a prevezme kontrolu nad svetom, ako to vidíme v sci-fi filmoch, je čisto špekulatívna. Funguje len v rámci hraníc definovaných jej tvorcami. Preto nemajte strach, AI neprevezme vládu nad svetom. Hoci existujú obavy, napríklad zo strojov, ktoré sú také pokročilé, že by sa mohli nabúrať do základných systémov a prevziať kontrolu nad životne dôležitými aspektmi ľudskej spoločnosti, odborníci v tejto oblasti usilovne pracujú na zmiernení rizík.

AI má vedomie

Systémy AI nemajú vedomie ani emócie. Fungujú na základe preddefinovaných pravidiel a algoritmov, ktorým chýbajú subjektívne skúsenosti. Napriek tomu otázka, či má AI vedomie, je stále predmetom diskusie. Zatiaľ čo niektorí tvrdia, že by mohla dosiahnuť vedomie integráciou informácií rovnakým spôsobom ako ľudia, iní odporujú, že vedomie vyplýva z detailov našej neurobiológie a nemožno ho dosiahnuť iba programovaním.

AI je určená len pre veľké korporácie

Technológie AI sú čoraz prístupnejšie a cenovo dostupnejšie, čo podnikom rôznych veľkostí umožňuje využívať ich na rôzne aplikácie. Môžu ich využívať veľké korporácie, ale aj malé podniky na zlepšenie efektívnosti, presnosti a rozhodovania. Poslúži im aj pri posilnení kybernetickej bezpečnosti, alebo pomôže pochopiť, ako môžu rôzne premenné, ako je poloha a preferencie zákazníkov, ovplyvniť ich prevádzku. Rovnako môže AI zlepšiť služby zákazníkom, posilniť marketing a predaj a podporiť rast podniku. Prijatím AI môžu malé podniky dosiahnuť novú úroveň efektívnosti a konkurencieschopnosti.

AI je hrozbou pre ľudstvo

Hoci AI predstavuje výzvy, strach z toho, že sa stane existenčnou hrozbou pre ľudstvo, je do značnej miery prehnaný. Jej priaznivci tvrdia, že riziká spojené s AI možno zmierniť náležitou reguláciou a dohľadom. Umelá inteligencia síce možno potenciálne zneužiť na sledovanie, informačné kampane a vývoj smrtiacich autonómnych zbraní, odborníci však tvrdia, že pokiaľ bude jej vývoj v súlade s ľudskými hodnotami a etikou, nič nám nehrozí.