U nás by išlo o staviteľský zázrak, ktorý by neotvárala Claudia Schifferová, ale rovno celá Veľká päťka supermodeliek 90-tych rokov. Číňania sa však svojou „riečnou diaľnicou“ nechvália. Ktovie, možno ju považujú za bežnú cestu, takou však rozhodne nie je. Spája mesto Gufužen v provincii Ching-šan s diaľnicou, ktorá vedie medzi Šanghajom a Čcheng-tu a na prvý pohľad je tak trochu bizarná.

Prečo by niekto staval mohutný a dlhý most priamo vo vodnom toku, keď je možné postaviť cestu na brehu? Koniec koncov, na brehu už jedna cesta bola, stačilo ju rozšíriť. Nuž, stavitelia zhodnotili, že postaviť most pozdĺž rieky bude nielen lacnejšie, ale aj efektívnejšie.

Ako sa ukázalo, vybudovať cestu v skalnom masíve údolia rieky Chang-si by bolo ťažšie, než sa zdá. Vyžadovalo by si kilometre tunelov, vysťahovanie tisícok ľudí žijúcich pozdĺž rieky a malo by výrazný vplyv na miestnu flóru a faunu. A tak sa rozhodlo v prospech riečnej cesty s dĺžkou 4,4 kilometra.

Nešlo o lacnú záležitosť, cesta stála v prepočte asi 70 miliónov eur, avšak pozemná spojnica by bola niekoľkonásobne drahšia. Jazda po moste z Gufuženu na hlavnú diaľnicu dnes trvá 20 minút, predtým to bola najmenej hodina.

Zvláštnu riečnu cestu otvorili v roku 2015 a za ten čas sa stala pre Číňanov tak trochu aj turistickou atrakciou. Stavitelia na tento fakt našťastie mysleli a nadimenzovali stavbu tak, aby vydržala nielen nápor miestnych, ale aj turistov.