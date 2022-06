16. apríla 2022 sa v juhokórejskom meste Daegu podarilo doslova rozdrviť svetový rekord v dĺžke doletu papierového lietadielka. Kým ten predošlý mal hodnotu 69,14 metra, Kim Kyu Tae dohodil až neuveriteľných 77,13 metra. Predošlý rekord pritom vydržal až desať rokov. Kim ale nebol jediný, kto na špeciálnom dizajne lietadla pracoval. Členovia tímu boli ešte dvaja a všetci tvrdo pracovali, aby dosiahli úspech.

Kim Kyu Tae patrí k najlepším vrhačom papierových lietadielok na svete, ale ani to by nestačilo, ak by dizajn lietadla nestál za nič. Tu však do hry vstupujú jeho partneri. Chee Yie Jian model navrhol a Shin Moo Koon sa zasa postaral o absolútne precízne skladanie papiera. Dovedna tak vytvorili nezastaviteľný tím.

Zaujímavým faktom je, že dizajnér Chee pochádza z Malajzie a nielenže sa nezúčastnil prekonávania rekordu, on svojich dvoch kolegov ani nikdy osobne nestretol. Komunita tvorcov papierových lietadielok je síce malá, ale globálna a tak komunikujú najmä online.

Papierové lietadielka väčšina ľudí považuje za detskú hračku, profesionálni vrhači to ale vnímajú celkom inak. Tvoria komplexné modely, pri ktorých záleží nielen na geometrii a váhe, ale aj na druhu použitého papiera.

Dizajny sa líšia v závislosti od toho, na čo je model určený. Inak vyzerá lietadielko, ktoré má ostať vo vzduchu čo najdlhšie, inak zasa to, ktoré má preletieť najväčšiu vzdialenosť.

Teraz, keď trojica prelomila svetový rekord, sa jej členovia zamerali na ambicióznejší cieľ. Sú si istí, že dokážu vytvoriť lietadielko, ktoré preletí viac než 80 metrov, a chcú prekonať vlastný rekord. Chcú tiež pokoriť Japonca Takua Todu, ktorý dnes drží rekord v dĺžke letu papierového lietadielka. Jeho model vydržal vo vzduchu 29,2 sekundy.