Armáda bez zásobovania nedokáže fungovať. Vojaci potrebujú jedlo a muníciu, vozidlá palivo. Bez týchto vecí vojsko nie je bojaschopné, nech má akokoľvek veľa mužov a tankov. Rýchly postup spojeneckých vojsko Francúzskom po vylodení v Normandii bol spôsobený práve schopnosťou zabezpečiť pre armády zdroje.

Nebolo to však jednoduché. Bombardovanie síce zničilo železnice a zabránilo Nemcom využívať ich, no zároveň tento spôsob dopravy neskôr chýbal aj Spojencom. Nacisti tiež v tom čase ešte stále držali v rukách väčšinu kľúčových prístavov vo Francúzsku a Belgicku, v dôsledku čoho sa drvivá väčšina zásob vykladala v Cherobourgu v Normandii a odtiaľ putovala v nákladiakoch po vidieckych cestách do zásobovacích skladov.

Aby vyriešili problém so zásobovaním, vymysleli spojeneckí velitelia takzvaný Red Ball Express. Išlo v podstate o obrovskú jednosmernú slučku, po ktorej sa valili nákladiaky so zásobami a červené značky varovali ostatné vozidlá, aby na tieto cesty nevstupovali.

Počas najrušnejších dní sa po slučke valilo až šesťtisíc áut, ktoré denne prepravili 12 500 ton zásob. Vozidlá chodili nonstop a hoci mali často neskúsených vodičov, darilo sa im. Šoféri, z ktorých tri štvrtiny boli Afroameričania, pracovali vždy vo dvojiciach, aby sa im úmornú cestu, ktorá trvala okolo 54 hodín, podarilo zvládnuť. Riziko predstavovali míny, odstreľovači i nepriateľské lietadlá, no na väčšine nehôd sa najväčšmi podpisovala únava.

Red Ball Express ukončil činnosť, keď Spojenci dobyli Antverpy. Fungoval 82 dní, počas ktorých sa podarilo prepraviť 412-tisíc ton paliva, munície, jedla a zásob 28 rôznym divíziám. Úspech tohto systému viedol k vzniku niekoľko ďalších podobných konvojov, no žiaden z nich už nedosiahol rozmerov toho pôvodného.