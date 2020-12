Pštrosie perie a automobilky

Automobilky vynaložili veľa úsilia a peňazí, aby vaše nové vozidlo vyšlo z fabriky s bezchybnou vrstvou laku. Preto investujú do najmodernejších zariadení, ako sú lakovacie stanice, priemyselné roboty a - pštrosie perie. Áno, dobre vidíte. Prachové častice totiž dokážu zničiť aj to najdokonalejšie nalakovanie. Preto autá lakujú mimo hlavných výrobných hál. Lakovači ich dokonca najprv „prefúknu“ silným prúdom vzduchu, aby z nich odstránili prach a vlákna, ktoré by mohli skomplikovať proces lakovania. To však nestačí, pretože drobné častice prachu si sem stále nájdu cestu. Automobilky sa ich zbavia tak, že vozidlá tesne pred lakovaním prejdú cez obrie prachovky vyrobené z pštrosieho peria.

Zrkadlá a výťahy

Pôvodne výťahy nemali zrkadlá. Dnešné už ich majú, a viete prečo? Pretože výrobcovia nechceli investovať čas, úsilie a peniaze do výroby rýchlejších výťahov. Pred pár desaťročiami sa užívatelia často sťažovali, že výťahy sú príliš pomalé. Výskumná spoločnosť však zistila, že ľudia sa sťažovali najmä preto, lebo nemali vo výťahu čo robiť. Pozerali na holé steny a mysleli na katastrofy, ktoré by mohli nastať, keby praskli káble a výťah spadol. Spoločnosť dospela k záveru, že potrebujú nájsť spôsob, ako pozornosť ľudí rozptýliť. A preto pridali do výťahov zrkadlá, aby pozornosť upriamili na svoj vzhľad. Užívatelia okamžite stratili pojem o čase a odvtedy si myslia, že výťahy sú rýchlejšie než v minulosti.

Hracia konzola a superpočítač

Pred niekoľkými rokmi americké letectvo vďaka existencii hracej konzoly Sony Playstation 3 zostrojilo najvýkonnejší superpočítač ministerstva obrany USA a 33. najvýkonnejší superpočítač na svete. Superpočítač dokázal vykonať 500 miliónov matematických operácií za sekundu a analyzovať viac ako miliardu pixelov za minútu. Letectvo ho využilo na spracovanie satelitných snímok s vysokým rozlíšením, identifikáciu nejasných objektov vo vesmíre a výskum umelej inteligencie. Playstation 3 stála v čase zostavenia tohto superpočítača 400 dolárov, kým podobná časť zo „skutočného počítača“ stála asi desaťtisíc dolárov. Cena celého projektu dosiahla dva milióny dolárov, čo predstavuje zhruba päť až desať percent ceny bežného superpočítača s podobnou schopnosťou.

Suchý zips a NASA

Absencia gravitácie je jedným z najväčších problémov, s ktorými sa NASA stretla počas cestovania vesmírom. V beztiažovom prostredí vesmíru „pláva“ všetko, čo nie je pripevnené k podlahe alebo na stenách. NASA preto potrebovala nájsť spôsob, ako zabrániť, aby sa veci vznášali, bez toho, aby ich bolo treba upevňovať. Riešenie priniesla spoločnosť VELCRO, vynálezca suchých zipsov. NASA a VELCRO spoločne pracovali na zdokonalení suchého zipsu, ktorý nielen bráni pohybu vecí, ale prežije aj extrémne prostredie vesmíru. Vedeli ste, že suchý zips pridávajú do heliem skafandrov, aby si astronauti mohli počas vychádzok do vesmíru poškriabať nos? Niet divu, že mnoho ľudí si mylne myslí, že NASA vynašla suché zipsy. Bez spoločnosti VELCRO a jej výrobku by lietanie vo vesmíre bolo dodnes nesmierne náročné.

Potkany a nášľapné míny

Míny sú v bývalých vojnových zónach obrovským problémom. Vzhľadom na to, že explodujú, až keď na nich niekto stúpi, môžu zostať aktívne desaťročia po skončení vojny. Po šliapnutí na zabudnuté nášľapné míny každý rok prichádzajú o život tisíce ľudí. Nájsť a deaktivovať ich je veľmi ťažká, drahá a nebezpečná práca. Niektoré organizácie preto nahrádzajú zariadenia na detekciu mín špeciálne vycvičenými psami, ale ich výcvik je náročný. V roku 1997 mimovládna organizácia APOPO prišla s lacnejším a lepším riešením. Na detekciu mín ponúkla potkany. Nejde o bežné potkany, aké poznáte z pivníc, ale o africké obrovské potkany, ktoré dosahujú veľkosť mačky. Tieto potkany majú síce mizerný zrak, ale fenomenálny čuch, ktorý používajú na detekciu TNT v nášľapných mínach. Len za 20 minút dokáže potkan skontrolovať plochu s rozlohou 180 metrov štvorcových. Človek vybavený detektormi mín prejde rovnaký priestor za štyri dni. Potkany sú tiež dostatočne ľahké, aby prešli cez míny bez toho, aby ich odpálili. Potkany agentúry APOPO už identifikovali viac ako 13 200 mín.

Rýchlopáska a lietadlá

Lietadlá vyžadujú pravidelnú a poctivú údržbu, pretože inak by dochádzalo k oveľa väčšiemu množstvu leteckých tragédií. Niekedy situácia vyžaduje okamžité riešenie. Vedeli ste, že existuje špeciálna lepiaca páska určená pre lietadlá? Je to hliníkovú páska, ktorú leteckí mechanici používajú na rýchle opravy. Vďaka nej zabránia meškaniu lietadla. Špeciálna hliníková páska je vodotesná, odolná proti poveternostným vplyvom, nehorľavá, silná a drží i pri veľmi vysokých rýchlostiach. Práve preto ju nazývajú rýchlopáska. Páska dokonale prekryje malú štrbinu a lietadlo bez problémov zvládne let. Následne môže ísť do servisu. Rýchlopáska stojí niekoľko stoviek až tisíc eur. Zdá sa vám to priveľa? Verte, že porovnaní s tisíckami alebo dokonca miliónmi eur, o ktoré by letecké spoločnosti prišli počas odstavenia lietadla kvôli banálnej poruche, je to neporovnateľne lacnejšie.