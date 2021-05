Coca-Cola: Diet Coke plus zelený čaj

Spoločnosť Coca-Cola, založená v roku 1892 je jedným z najväčších svetových výrobcov nealkoholických nápojov. Napriek celosvetovým úspechom nie všetky výrobky a príchute zožali slávu. Hoci Coca-Cola vyrába sýtené nápoje, chceli uspokojiť aj dopyt spotrebiteľov po zdravších nápojoch, a preto začali s výrobou produktov Diet Coke Plus. V roku 2009 uviedli na trh v Japonsku Coca Colu zelený čaj s nádejou, že sa stane veľkým hitom. Nápoj obsahoval čajové antioxidanty, ktoré môžu znižovať zápal a predchádzať určitým druhom rakoviny. Lenže Japonci na zelený čaj nedajú dopustiť. Keďže Coca-Cole sa nikdy nepodarilo dosiahnuť autentickú chuť pravého zeleného čaju, produkt sa stal nepredajným. V USA sa na trhu ani neobjavil.

Apple: Macintosh TV

Spoločnosť Apple, ktorú založili v roku 1976 Steve Jobs a Steve Wozniak, disponuje mnohými populárnymi produktami, ako sú napríklad iPhone, iPad a Mac. Nie náhodou firma vzrástla z ročných výnosov vo výške osem miliárd dolárov v roku 2004 na viac ako 270 miliárd dolárov v roku 2020. Aj keď Apple je známy svojou technologickou zdatnosťou, nie je imúnny voči nevydareným produktom. Medzi ich zlyhania patrí televízor Macintosh. Mal to byť hybridný televízor a počítač Mac, avšak bol príliš drahý a nemal dostatok úložného priestoru či štandardné výstupné porty videa. Spoločnosť Apple predstavila televízor Macintosh v októbri 1993, no do štyroch mesiacov jeho výrobu ukončila.

Colgate-Palmolive: rýchle domáce stravovanie

Značka môže byť známa kvôli jednému produktu, ale nepomôže jej to automaticky aj pri iných produktoch. Zažili to v spoločnosti Colgate-Palmolive, keď v roku 1964 absolvovali testovaciu prevádzku sušených potravinových produktov. V tom čase plánovala spoločnosť investovať do oblasti pohodlného stravovania sumu 4,2 miliardy dolárov. Nepodarilo sa jej však naštartovať predaj sušeného kuracieho a krabieho mäsa. Spotrebiteľom sa značka Colgate vždy spájala s osobnou hygienou, nie s večerným rýchlym stravovaním pri TV. Preto sušené produkty nikdy oficiálne neuviedli na trh. V súčasnosti je Colgate-Palmolive druhou najziskovejšou značkou osobnej starostlivosti na svete. Jej značka má hodnotu 17,4 miliárd amerických dolárov, preto by sa mali držať svojho remesla.

Burger King: Halloween Whopper

McDonalds nie je jediným producentom hamburgerov, ktorý v priebehu rokov zažili totálny prepadák. V roku 2015 sa Burger King pokúsil pre stravníkov pripraviť halloweenské prekvapenie. Upiekli čierne žemle, ktoré symbolizovali ducha Halloweenu, avšak na druhý deň po ich konzumácii mali ľudia zelenú stolicu. Výrobu čiernych žemlí spoločnosť rýchlo ukončila. Sfarbenie stolice môže byť následkom konzumácie potravinových farbív, ktoré náš žalúdok nedokáže absorbovať. Keď dôjde k zmiešaniu farbiva so žltozelenou žalúdočnou kyselinou, výsledkom môžu byť zelené výkaly.

Amazon: Fire Phone

Amazon, spoločnosť zameranú na predaj elektronických produktov, pozná takmer každý. Jej služby využili milióny zákazníkov, najmä počas pandémie COVID-19. V roku 2020 sa Amazon stal lídrom na trhu s obratom takmer 386 miliárd dolárov. Spoločnosť Jeffa Bezosa síce kraľuje elektronickému obchodu, ale ich Fire Phone z roku 2014 totálne pohorel. Telefón bol v porovnaní s konkurenciou príliš drahý a na trh so smartfónmi vstúpil príliš neskoro. V roku 2014 už mali Apple a Android minimálne osem generácií smartfónov. Ďalším dôvodom neúspechu bol obmedzený počet aplikácií v porovnaní s konkurenciou. Amazon ich mal približne 240 000, naproti tomu Google Play mal v roku 2014 viac ako milión aplikácií. Nepredajné Fire Phones stáli Amazon počas prvých troch mesiacov 170 miliónov dolárov. Telefónne spoločnosti preto postupne znižovali maloobchodnú cenu. Napríklad po dvoch mesiacoch ponúkala spoločnosť AT&T telefón s dvojročnou zmluvou vo výške 99 centov, namiesto pôvodných 200 dolárov.

Evian: vodná podprsenka

Spoločnosť Evian založil v roku 1789 francúzsky šľachtic v meste Évian-les-Bains a je známa produkciou minerálnych vôd. V roku 1978 boli prvou značkou prírodnej pramenitej vody dovážanej do USA a Kanady. S takým úspešným príbehom by sa dalo očakávať, že firma zostane pri tom, čo jej ide. Lenže v roku 2005 sa Evian rozhodla expandovať na trh s odevmi prostredníctvom „vodnej podprsenky.“ Podprsenku navrhli tak, aby v teplejších mesiacoch chladila prsia pomocou vložiek s minerálnou vodou. Obsahovali filtračný lievik, ktorý ženám umožňoval dolievať vodu na požadovanú úroveň. Súčasťou podprsenky bolo vrecko na miniatúrnu fľašu s vodou. Spoločnosť Evian uviedla na trh vodné podprsenky s tvrdením, že okrem chladenia pokožku tonizujú a prsia formujú. Produkt však nebol úspešný, nosenie tohto typu podprsenky bolo maximálne nepohodlné. Dnes už Evian nemá na svojich webových stránkach žiadne odevné výrobky.