Krátka odpoveď znie: cez deň vidíme Mesiac z toho istého dôvodu, pre ktorý ho vidíme aj v noci. Odráža totiž slnečné lúče a vďaka blízkosti k Zemi je jasnejší než denná či nočná obloha. Koniec koncov, Mesiac je po Slnku zďaleka najjasnejším vesmírnym telesom, ktoré z našej planéty pozorujeme.

Mesiac však cez deň nie vždy vidno. Môže za to zemská atmosféra a obežný cyklus Mesiaca. Keby Zem nemala atmosféru, videli by sme ho neustále. Sú tu však fázy, počas ktorých sa nám Mesiac ukazuje celou nasvietenou stranou (spln) alebo naopak tou tmavou (nov), pričom pri prechode z jednej do druhej buď „narastá“, alebo sa „zmenšuje“.

Častice plynov v našej atmosfére (ide najmä o dusík a kyslík) rozptyľujú svetlo s krátkou vlnovou dĺžkou, napríklad to modré či ultrafialové. Počas tohto rozptylu, ktorý pozostáva z absorbovania svetla a jeho opätovného vyžiarenia iným smerom, vzniká efekt modrej oblohy.

Aby sme Mesiac videli aj cez deň, musí jeho odrazené svetlo prejsť cez rozptýlené svetlo, ktoré dopadá do atmosféry priamo zo Slnka. Dva až tri dni po nove to nie je možné, ale neskôr už áno, keďže odrazeného svetla je viac a Mesiac je k nám pomerne blízko: v priemere 384-tisíc kilometrov. Len pre porovnanie, svetlo z ostatných hviezd je najmenej miliónkrát slabšie než to, ktoré odráža Mesiac. Preto ich cez deň nevidíme.

Viditeľnosť Mesiaca cez deň ale sčasti závisí aj na ďalších faktoroch, medzi ktoré patria ročné obdobia či dohľadnosť v ten ktorý deň. Vo všeobecnosti ale platí, že Mesiac môžeme cez deň vidieť v priemere 25 dní v kalendárnom mesiaci. Zvyšných päť dní okolo novu a splnu je špecifických. Počas novu je Mesiac príliš blízko Slnka a nedá sa pozorovať. Za splnu je ho vidno iba v noci, pretože pri východe slnka vychádza a pri západe zasa zapadá. Ide o jediné dni, kedy nie je aspoň istý čas na oblohe spolu so Slnkom.

Mesiac je nad horizontom denne 12 hodín, no jeho viditeľnosť vždy nekorešponduje s dennými a nočnými hodinami. V zime je napríklad v našich zemepisných šírkach na pozorovanie Mesiace cez deň menej času.

Ak chcete vidieť Mesiac cez deň, najlepšie časy sú asi týždeň po nove a týždeň pred splnom. Po nove ho vidno vychádzať na západe, pred splnom zasa ráno klesá za západný obzor. V týchto dňoch ostáva cez deň na oblohe asi šesť hodín.