Elektrická rúra pracuje na princípe ohrievania vzduchu. Postupom času sa jedlo v rúre zohreje na rovnakú, alebo len o čosi nižšiu teplotu než vzduch a prebieha proces varenia/pečenia.

V mikrovlnke je to inak. Ako ste už z jej názvu vytušili, využíva mikrovlny, typ elektromagnetického žiarenia. Miesto toho, aby zohrievala vzduch, vysiela tieto mikrovlny, ktoré sa odrážajú od kovových stien a prichádzajú do priameho kontaktu s jedlom.

To, ako rýchlo sa jedlo zohreje, závisí od jeho dielektrických vlastností, konkrétne od toho, ako sa budú elektrické náboje v danej molekule správať pod vplyvom elektromagnetických frekvencií. Väčšina mikrovlniek využíva mikrovlny s frekvenciou 2,45 gigahertza, ktoré dobre absorbujú tuky, cukor i soľ, ale najlepšie je na tom z tohto pohľadu voda.

Molekuly vody sú na elektromagnetické vlny najcitlivejšie. Keď prídu do kontaktu s mikrovlnami, začnú sa zrýchlene pohybovať, čím vzniká teplo, ktoré ohrieva jedlo. Aj preto by ste dajme tomu keksy ohrievali v mikrovlnke ťažko, obsahujú totiž minimum vody.

Rozdiel medzi elektrickou rúrou a mikrovlnkou je aj v tom, že zatiaľ čo rúra ohrieva jedlo rovnomerne, v mikrovlnke tomu tak nie je. Mikrovlny nenarážajú do pokrmu na všetkých miestach rovnako, a tak vznikajú studené a horúce miesta. Ak ste už ohrievali jedlo v mikrovlnke, istotne viete, že po krajoch je často priam vrelé a v strede studené. A teraz už viete, prečo je to tak.

A z tohto dôvodu by sa v mikrovlnke nemali ohrievať jedlá, ktoré už predtým neboli tepelne upravené. Iste, napríklad také kuracie mäso by ste mali v mikrovlnke hotové rýchlo, no mikrovlny by neeliminovali všetky potenciálne patogény v podobe baktérií či iných mikroorganizmov.