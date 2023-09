V akých poveternostných podmienkach jazdíte?

Zdroj: Hyundai Motor Group on Unsplash

Vodiči, ktorí vezmú svoje vozidlo z garáže vyvetrať iba pár krát do roku a patria do kategórie sviatočných vodičov to majú jasné. Ak vozidlo využívate najmä v lete, alebo sa v zimnom období dostanete na cesty iba veľmi ojedinele, pravdepodobne vám budú postačovať kvalitné celoročné pneumatiky.