Soľankové bazény na dne Červeného mora sú prirodzeným javom. Ide o extrémne slané jazierka, ktoré patria k najextrémnejším miestam na Zemi, no napriek ich zvláštnemu chemickému zloženie a absencii kyslíka to v nich hýri životom. Dokonca je možné, že práve tu sa vyvinul prvý život. Soľankové bazény tiež naznačujú, ako by mohol vyzerať život na iných planétach v podobnom prostredí.

Medzi vedcami dnes prevláda hypotéza, že život na Zemi vznikol hlboko v mori v anoxickom prostredí, teda takom, kde chýbal kyslík. Soľankové bazény tak pripomínajú podmienky, ktoré panovali na Zemi pred miliardami rokov.

Vedci dodnes pozorovali len niekoľko desiatok takýchto miest, žiadne z nich nezaberá plochu väčšiu než 2,6 kilometra štvorcového. Vie sa len o troch lokalitách, kde sa vyskytujú: v Mexickom zálive, Stredozemnom mori a Červenom mori. Práve v Červenom mori ich je najviac. Predpokladá sa, že vznikli rozpustením ložísk minerálov uložených v Zemi v období miocénu (pred 23 až piatimi miliónmi rokov), keď bola hladina mora nižšia než dnes.

Až donedávna si vedci mysleli, že sa všetky soľankové bazény nachádzajú najmenej 25 kilometrov od pobrežia. V roku 2020 ale objavili také, ktoré ležia iba dva kilometre od brehu a asi 1,7 kilometra pod hladinou. Najväčšie má desaťtisíc metrov štvorcových, najmenšie iba desať. V takej hĺbke sa na dne mora nevyskytuje veľa živých organizmov, no soľankové bazény sú naopak akýmisi oázami života.

Zaujímavé je, že ryby, úhory i krevety využívajú tieto miesta na lov potravy. Presnejšie povedané, lovia nad ním. V jazierku totiž neprežije žiaden tvor, ktorý potrebuje kyslík. Ak sem vpláva, okamžite stratí vedomie a následne uhynie, pričom jeho telo voda vyplaví nahor, kde ho skonzumujú predátory.

Soľankové bazény sú zaujímavé aj preto, že vedcom pomáhajú pochopiť pomerne nedávnu minulosť. Na dne „bežného“ mora totiž žijú tvory, ktoré sa ním neustále prehrabávajú. Dno soľankového bazéna ale ostáva nedotknuté. Vedci z neho odobrali vzorky a dostali presné záznamy o tom, ako počas posledného tisícročia pršalo, koľkokrát sa tu vyskytli zemetrasenia, vlny tsunami a veľké povodne.