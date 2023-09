Jazero Chippewa vzniklo v roku 1923. Vytvorili ho ľudia zaplavením rozsiahleho močariska a netrvalo dlho, kým na hladinu začali stúpať kusy rašelinísk. Na tých sa zachytávali semená rastlín, ktoré roznášali vtáky a vietor, a ako roky pribúdali, na rašeliniskách začali rásť dokonca aj stromy. Vďaka ich koreňom sa ostrovčeky zväčšovali a spájali a dnes je v jazere množstvo kusov pevniny.

Niektoré sú veľké ako parkovacie miesto, ten najväčší má však rozlohu asi 16 hektárov a rastú na ňom dospelé stromy. Každý rok musia miestni majitelia lodí a člnov ostrov odtlačiť od mosta, ktorý spája východnú a západnú stranu jazera. Musia pritom čakať na priaznivý vietor, bez neho by sila motorov na pohnutie obrovského kusu pevniny jednoducho nestačila. Vietor sa zapiera do stromov, ktoré fungujú ako plachty, a pomáha tak kapitánom lodí v ich úsilí.

Desiatky rokov starý ostrov sa nepohybuje neustále. Občas celé mesiace stojí, no keď už sa raz dá do pohybu, miestni z toho majú ťažké hlavy. Pohybuje sa totiž smerom k mostu, ktorý by mohol zablokovať, a tomu ľudia musia stoj čo stoj zabrániť. Dá sa to jedine pomocou mnohých malých lodí, ktoré musia spolupracovať. Jedna veľká loď by nič podobné nedosiahla. Napríklad v roku 2022 bolo treba na odsunutie ostrova až 25 lodí. Kus pevniny bol vtedy naozaj už len pár metrov od mosta.

„Keď už s ním začneme hýbať, musíme spojiť sily aj rozum,“ povedal jeden z miestnych. „Treba ho odtlačiť na správne miesto, inak by sme ho mali o pár dní späť.“

Plávajúce ostrovy ako je ten na jazere Chippewa sú domovom mnohých rastlinných i živočíšnych druhov a chránia ich federálne zákony. Preto ich nie je možné rozbiť a miestni si s nimi musia poradiť iným spôsobom.