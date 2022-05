Dnes už nejde len o fiktívny koncept, metaverzum je tu a zväčšuje sa. A keď bude v plnej v prevádzke, ovplyvní všetky oblasti nášho života.

Virtuálna realita

Keď si človek nasadí okuliare na virtuálnu realitu a vstúpi do digitálnej reality podľa vlastného dizajnu, môže žiť vysnívanú realitu. Bude taká reálna, že ľudia sa nebudú chcieť vrátiť do fyzickej reality, alebo v nej nebudú chcieť tráviť veľa času. Vo virtuálnej realite budeme mať väčšie možnosti a šancu žiť svoje sny. Jednotlivé digitálne svety budú v určitom momente schopné vzájomnej interakcie. Najprv bude potrebné vyriešiť digitálnu suverenitu. Kto bude kontrolovať metaverzum a nastavovať parametre účasti v ňom? Nedávno Mark Zukerberg zmenil názov Facebooku na Meta, čím v podstate „zapichol“ svoju vlajku do metaverza podobne ako prieskumníci, ktorí kedysi takto označili severný a južný pól, aby si na ne urobili nárok. Google, Microsoft a Apple sa do metaverza chcú zapojiť tiež..

Cestovanie a stretávanie

Ak radi cestujete, v metaverze budete môcť ísť kamkoľvek, spoznať nových ľudí, komunikovať s nimi. Už vás nebude obmedzovať priestor a čas. Samozrejme, budete musieť platiť za cestovanie a rôzne služby - vtedy prídu na rad kryptomeny. Ak musíte cestovať obchodne, mohli by ste cestovať v metaverze zo Singapuru do Austrálie a potom do Londýna jednoduchým presunom z jednej miestnosti do druhej. Dokonca sa budete môcť stretávať s priateľmi z celého mesta alebo na káve v kaviarni, hoci ste v Seattli a váš priateľ žije v Paríži. Online zoznamovanie bude doslova online. Zbohom Zoom, Skype a Tinder!

Reformovanie globálnej ekonomiky

Trhová hodnota metaverza dosiahne podľa súčasných odhadov približne 800 miliárd dolárov do roku 2025. Niektorí si dokonca myslia, že čoskoro sústredí väčšinu svetového bohatstva. A mnohí do nej už teraz investujú. Jedným zo spôsobov je nákup virtuálnych nehnuteľností, čo je podobné ako investovanie do doménových mien. Investori si kúpia doménové mená, dajú im cenovku a čakajú, kým niekto príde a bude chcieť doménu tak veľmi, že za ňu zaplatí stovky či tisíce dolárov. Trh s virtuálnymi nehnuteľnosťami funguje rovnako.

Nová tvár zábavy

Pandémia covidu vážne poškodila zábavný priemysel. Nekonali sa koncerty, nenatáčali obľúbené programy. Objavil sa však nový spôsob koncertovania. Koncert digitálnej reality s raperom Travisom Scottom prilákal 27 miliónov ľudí, ktorí na neho prišli ako individuálni avatari. Na jedinom koncerte bolo viac ľudí ako na 20 najväčších koncertoch všetkých čias dokopy. Návštevníci koncertu si mohli kúpiť skiny pre svojich avatarov a iné typy digitálneho tovaru. Údajne tento jediný koncert zarobil Travisovi Scottovi 20 miliónov dolárov. Ale nekončí to len pri podujatiach so vstupenkami. Čo tak ísť do ZOO? Môžete sa pozrieť na zvieratá alebo sa stať jedným zo zvierat. Ak milujete jazdu na horských dráhach, choďte do zábavného parku v metaverze a jazdite dosýta.

Smrť 2D internetu

2D internet, ktorý v súčasnosti používame, nahradí 3D, plne pohlcujúci digitálny svet internetu. Metaverzum zmení spôsob, akým sa učíme, ako si zarábame na živobytie, aj ako sa navzájom spájame, rovnako ako vznik 2D internetu v roku 1995. Metaverzum sa vyvíja z herného sveta. Herná platforma Fortnite prilákala 350 miliónov hráčov len za tri roky. Títo hráči strávia vo virtuálnej realite tri miliardy hodín mesačne, čím poháňajú vývoj metaverza ako motor lokomotívu rútiacu sa po koľajniciach.

Meta-nakupovanie

V metaverze budeme môcť aj nakupovať. Váš avatar si vyskúša oblečenie, kúpi ho a nechá poslať priamo na vašu adresu vo fyzickej realite. Alebo si vyberiete domáce dekorácie, ktoré v metaverze umiestnite do svojho domova v digitálnej realite, aby ste videli, ako vyzerajú skôr, ako ich skutočne kúpite.

Vzdelávanie

Zmení sa tiež spôsob vzdelávania. Študenti môžu alebo nemusia navštevovať univerzity fyzicky. Namiesto toho môžu navštevovať virtuálne univerzitné kurzy v metaverze. Povedzme, že študujete dejiny Rímskej ríše, v metaverze môžete doslova vstúpiť do tohto obdobia a zažiť život ako vtedy. Vďaka tomu deti o niekoľko desaťročí nebudú musieť tráviť čas na nudných prednáškach. Chcete sa naučiť teóriu relativity? Prečo sa neprihlásiť na kurz, ktorý vyučuje sám Albert Einstein?

Práca

Jedným z aspektov práce, ktorý ovplyvní metaverzum je, že ľudia v rámci tej istej spoločnosti môžu byť roztrúsení po celom svete. A predsa sa budú môcť stretnúť na brainstormingu, aby na vysoko kreatívnej úrovni riešili problémy. Vďaka metaverzu budú interakcie medzi ľuďmi príjemnejšie a prepojenejšie než v 2D svete internetu. Výsledok? Už žiadne trápne zoom stretnutia, kde niekto presedí celú konferenciu ako zemiak. Firemné hierarchie sa zmažú, takže každý človek, bez ohľadu na svoje postavenie v práci bude mať v metaverze rovnaké postavenie, aby mohol vyjadriť svoj individuálny talent. Metaverzum umožní lepšie využitie kreativity jednotlivcov. Bude doslova slúžiť ako platforma na búranie podnikových hraníc, budovanie vysoko kreatívnych a inovatívnych tímov na riešenie problémov.