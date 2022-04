UFO, alebo fatamorgána?

Ak by ste si mohli vybrať, chceli by ste, aby sa ilúzia stala skutočnou záležitosťou alebo aby bola len variáciou fenoménu fatamorgána? V roku 2021 sa nad oceánom v národnom parku Glacier Bay na Aljaške objavilo UFO. Teda aspoň jeho ilúzia. Pozorovatelia čoskoro zistili, že išlo len o fatamorgánu – svetelný úkaz, ktorý spôsobuje lámanie slnečných lúčov v rozlične teplých vrstvách vzduchu. Dochádza k nemu najčastejšie dochádza v púšti alebo práve nad oceánom.

Vznášajúca sa loď duchov

Ďalším príkladom fatamorgány sú desiatky lodí, ktoré akoby sa ani nedotýkali oceánu, ale vznášali sa nad jeho hladinou. Jedna z najpozoruhodnejších fotografií vznikla vo Veľkej Británii v roku 2021. David Morris si užíval oddych na pláži, keď v diaľke uvidel obrovský tanker, ktorý sa zdanlivo vznášal vo vzduchu nad oceánom. Fotografia, ktorú urobil, akoby ukazovala modrú oblohu nad aj pod loďou, pričom samotný tanker sa vznášal vysoko nad hladinou. Morris hneď vedel, že ide o fatamorgánu a neveril, že sa stalo niečo nadprirodzené, hoci to tak vyzeralo. Dva týždne po jeho pozorovaní pri pobreží Dorsetu ľudia uvideli ďalšiu fatamorgánu, keď sa výletná loď, Jewel of the Seas, zdanlivo vznášala na sivej oblohe.

Je to maľba, alebo reálne miesto?

Neďaleko soľnej panvy Sossusvlei leží menšia panva z bieleho hliny Deadvlei, v parku Namib-Naukluft v Namíbii. Stromy, ktoré sú rozosiate po okolí odumreli pred viac ako 700 rokmi a majú úplne čiernu farbu, pretože na nich každý deň svieti intenzívne slnko. Z mnohých uhlov vyzerá Deadvlei len ako púštna kulisa umelo vytvorenej ilúzie. Stromy a ich farebné okolie sa stávajú optickou ilúziou surrealistickej maľby. Mnohí skúsení odborníci majú problém identifikovať, či ide o dokonalú maľbu alebo reálny záber prírody.

Schody do neba

V roku 2016 v provincii Western Cape odhalili dielo, ktoré navrhol juhoafrický umelec Strijdom Van Der Merwe. Skulptúra má tvar schodiska, je vyrobená z mäkkej oceľovej rúry a vznikla pre Hermanus Fine Arts Festival. V súčasnosti sa nachádza na Creation Farm v Hemel a Aarde Valley. Schodisko vytvára pri pohľade zo správneho uhla optickú ilúziu, pretože vyzerá ako nakreslené schody siahajúce až do neba. Umelecké dielo pritiahlo celosvetovú pozornosť a jeho kópiu vystavovali v Taiwane v roku 2021.

Tri Slnká vedľa seba

Ak ste fanúšikom horúceho počasia, predstava troch sĺnc musí byť pre vás maximálne príťažlivá. Na severe Ruska sa prechádzajúcim vodičom nákladných vozidiel v roku 2019 podarilo vidieť tri slnká vedľa seba nad morom. Vedci „extra“ slnká vysvetlili optickým atmosférickým javom, ktorý je známy ako sundog (slnečný pes). Spôsobuje ho lom slnečného žiarenia o ľadové kryštály v atmosfére. Môžu byť viditeľné kdekoľvek na svete v ktoromkoľvek ročnom období, ale nie sú vždy zrejmé alebo jasné. „Slnečné psy“ sú najlepšie viditeľné a najvýraznejšie, keď je slnko blízko obzoru.