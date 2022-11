Zo všetkých politických strán, ktoré poškuľujú po kresle v dánskom parlamente, je Syntetická strana určite tou najzaujímavejšou. Založila ju v máji 2022 skupina umelcov a programátorov a vedie ju umelá inteligencia založená na programoch mnohých dánskych strán, ktoré sa od 70. rokov 20. storočia nedostali do parlamentu. Syntetická strana chce byť vraj alternatívou pre 20 percent dánskych občanov, ktorí nechodia voliť.

„Mnohé strany nemajú dosť peňazí a zdrojov na to, aby presadili svoje programy tým, že sa dostanú do parlamentu,“ uviedol v jednom z rozhovorov zakladateľ Syntetickej strany Asker Staunæs. „No a práve ich myšlienky reprezentuje naša umelá inteligencia.“

Zo Syntetickej strany už vyšlo viacero návrhov. Umelá inteligencia napríklad navrhla pre každého Dána nepodmienený základný príjem vo výške asi 13500 eur mesačne či vytvorenie vládneho inštitútu pre internet a IT sektor, ktorý by však vlastnili občania. Zdá sa vám to pritiahnuté za vlasy? Nuž, umelá inteligencia takto neuvažuje a neposudzuje veci z ľudského hľadiska.

Ako každá iná politická strana, aj táto má svojho predsedu. Je ním Vodca Lars a dokonca s ním môžete chatovať cez internet. Môžete sa pýtať anglicky, no odpovedať vám bude iba dánsky. Jeho meno na volebných lístkoch nebude, dánske zákony to zatiaľ neumožňujú, no jeho myšlienky budú reprezentovať živí ľudia, ktorí Syntetickú stranu zakladali.

Syntetická strana zatiaľ nanešťastie zozbierala len 11 z 20-tisíc podpisov potrebných na to, aby sa mohla zúčastniť novembrových volieb. Zrejme za ňu teda ľudia nebudú môcť hlasovať. Asker Staunæs má však na nasledujúce štyri roky iný ambiciózny plán: vytvoriť Syntetickú internacionálu z podobných strán z celého sveta. No a v nasledujúcich voľbách už chce, aby sa návrhy Vodcu Larsa prerokovávali v parlamente.