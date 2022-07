Most, ktorý visí nad kaňonom Dašabaši, sa nachádza asi dve hodiny jazdy autom od hlavného mesta Tbilisi. V jeho strede sa nachádza konštrukcia v tvare diamantu, kde by ste mohli nájsť bar a vychutnať si tak drink s naozaj nevšedným pohľadom.

S pitím to tu ale netreba preháňať. Ak by vás zamotalo, pokojne by ste sa mohli prevrátiť cez zábradlie a čakal by vás príjemný voľný pád, no o to nepríjemnejší dopad. Na dno kaňona je to asi 280 metrov.

Most stál 37 miliónov eur a stavali ho tri roky. Podľa investora ide o najdlhší a najvyšší most svojho druhu na svete.