Alessandro Moreschi, jediný nahratý kastrát

Kastráti sú muži, ktorí podstúpili kastráciu v mladom veka, aby u nich nedošlo k zhrubnutiu a zmene hlasu v dôsledku puberty. Preto si v dospelosti zachovali pôvodné hlasy a dokázali spievať i sopránom. Keď katolícka cirkev zakázala tieto praktiky, pápež Lev XIII. odporučil kastrátov zveriť do opatery zboru Sixtínskej kaplnky, aby im zabezpečil tichý život v ústraní. Alessandro Moreschi je jediný, ktorého hlas sa zachoval na nahrávke. Jeho spevácke kvality sa však vekom nestále zhoršovali. Na uvedenej nahrávke už má vyše 50 rokov a jeho spev je doslova katastrofálny.

Florence Foster Jenkins, najhoršia speváčka

Verte, či nie, Florence dokázala vypredať sály, vrátane Carnegie Hall, napriek tomu, že bola známa tým, že nevie spievať. Vraví sa, že úspešný spevák potrebuje talent, charizmu a dobrý hlas. Florence Foster Jenkinsová nemala ani jedno, no predsa si dokázala získať srdce nejedného poslucháča. Mala veľa obdivovateľov, medzi nimi bol Enrico Caruso, čomu je naozaj ťažké uveriť. Hoci nemala sluch, dovolila si svojsky interpretovať tie najslávnejšie operné árie. Medzi jej obľúbených autorov patrili Mozart, Verdi, Strauss či Brahms. Francis nikdy nepochybovala o svojom dokonalom hlase. Po nahratí pesničky v štúdiu bola taká nadšená, že zvukárovi povedala, že netreba nahrávať ďalší pokus, pretože žiadny nebude taký dokonalý. Pravdou je, že nahrávka bola strašná, veď posúďte sami.

Číselné stanice, záhadné kódy

Číselné stanice (krátkovlnné rádiové stanice neznámeho pôvodu) sa vyskytujú od l. svetovej vojny. Nikto nevie objasniť dôvod ich existencie, aj keď mnoho ľudí špekuluje, že kódované správy slúžia na špionáž, avšak žiadna krajina to nepotvrdila. Správy sú väčšinou čítané ženským hlasom, hoci v nich zaznel aj mužský hlas a pozostávajú z čísel, slov alebo písmen; niekedy v náhodnom poradí, inokedy organizované. V 90-tych rokoch sa jednému amatérskemu rádiovému nadšencovi podarilo vystopovať zdroj jeden stanice smerujúci do americkej vojenskej základne, ktorá to odmietla komentovať. Odborníci uvádzajú, že USA používali číselné stanice na komunikáciu zakódovaných informácií osobám v iných krajinách.

Florence Nightingale, zakladateľka moderného ošetrovateľstva

Florence Nightingale vytvorila z ošetrovateľstva, pôvodne ignorovanej a zaznávanej činnosti, rešpektované zamestnanie pre ženy. V ankete BBC „Sto najväčších Britov všetkých čias“ obsadila 52. miesto. Viktoriánske Anglicko ju oslavovalo ako sväticu, v tých časoch snáď nebolo človeka, ktorý by nepoznal dobrotivú „dámu s lampou“. Do dejín vstúpila ako zakladateľka moderného ošetrovateľstva, ktorá si uvedomila dôležitosť hygieny a kvalitnej stravy pri opatrovaní pacientov. Žila v rokoch 1820 až 1910 a označujú ju za zakladateľku moderného opatrovníctva. Počas svojej misie vytvorila tri nahrávky ľudí, ktorých spoznala počas práce. Sú naozaj zaujímavé.

Ruský exorcizmus, vyháňanie diabla

Exorcizmus je rituál, ktorý používa rímskokatolícka a pravoslávna cirkev na vyháňanie diabla z posadnutej osoby. Počas ruského exorcizmu môžete počuť hlas kňaza, ktorý recituje modlitby, kým postihnutá osoba kričí rôznymi hlasmi. Na počúvanie je to nesmierne desivý záznam, ktorý doslova naháňa strach. Pred tým ako si ho vypočujete, upokojte sa, chvíľku meditujte a pripravte sa na najhoršie.

Édouard-Léon Scott de Martinville, prvá nahrávka ľudského hlasu z roku 1857

Edouard-Léon Scott de Martinville vynašiel zvukový záznam 20 rokov predtým ako Thomas Edison vynašiel fonograf. Avšak až v roku 2008 sa konečne podarilo prvýkrát prehrať zvukové záznamy Édouard-Léona Scotta de Martinville z roku 1857. Ani samotný monsieur de Martinville nedokázal prehrať zvuky, ktoré sám zaznamenal. Fonautogram bol totiž prístroj, ktorý načrtol diagram zvukových vĺn (prvé záznamové zariadenie), ale nemal schopnosť prehrávania. Hlas, ktorý počujete na nahrávke, sa zrodil pred viac ako 200 rokmi.