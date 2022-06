Elizabeth Sinclairová pracuje v Ústave biologických vied Oceánskeho inštitútu na Univerzite Západnej Austrálie a vedie tím vedcov, ktorý skúma morskú trávu. Konkrétne ide o druhy, ktoré rastú v chladných vodách južnej Austrálie. Odborníci sa snažia dozvedieť viac o ich genetickej rozmanitosti, a tak odobrali v rokoch 2012 a 2019 desať vzoriek z rôznych miest obrovskej podmorskej lúky v Žraločom zálive.

Chceli zistiť, koľko rôznych rastlín tu nájdu, no ostali v šoku. Keď preskúmali DNA vzoriek, zistili, že výsledky sú totožné, a že teda ide o jednu a tú istú rastlinu.

Sinclairovej sa vraj kolegovia často pýtali, koľko rastlín sa asi nachádza na morských lúkach, a tak to chcela zistiť. Keď im potom oznámila, že napríklad v Žraločom zálive sa na ploche 200 kilometrov štvorcových rozprestiera jediná morská tráva, ostali v rovnakom šoku ako ona.

Technicky vzaté samozrejme nejde o jednu rastlinu, ale o milióny. Všetky sú však klonom jednej rastliny, ktorá vyrástla zo semena pred približne 4500 rokmi a odvtedy sa šírila po morskom dne tempom asi 35 centimetrov za deň.

V štúdii uverejnenej v odbornom časopise Proceedings of the Royal Society B výskumníci okrem iného uviedli aj to, že najväčšia rastlina sveta je nielen obrovská, ale aj mimoriadne odolná. Nejakým spôsobom sa prispôsobila podmienkam, ktoré by pre väčšinu ostatných rastlín boli mimoriadne stresujúce a nevhodné. Okrem iného má totiž voda na rôznych miestach Žraločieho zálivu rôznu teplotu a slanosť.

Zaujímavý je aj fakt, že táto rastlina je vlastne mimoriadne stará, veď má 4500 rokov. Medzi morskými trávami ale nejde o žiadny rekord. Posidonia Ocenaica v Stredozemnom mori má napríklad až 100-tisíc rokov.