Išlo o vôbec prvý experiment svojho druhu, no vyšiel na jednotku. Vozidlo Perseverance, ktoré na Marse pristálo ešte vo februári 2021, vyrobilo kyslík pomocou špeciálneho zariadenia z oxidu uhličitého. Prístroj o veľkosti mikrovlnnej rúry začal fungovať prakticky ihneď potom, ako sa Perseverance ocitlo na Marse, a za dva roky vyrobilo 122 gramov kyslíka. Odborníci z NASA veria, že podobné zariadenia by raz mohli zabezpečiť prežitie ľudí na Marse.

Oxidu uhličitého je na Marse dosť, tvorí 95 percent atmosféry červenej planéty. Zariadenie, ktoré sa skrátene označuje ako MOXIE, z tohto plynu dokázalo oddeliť atómy kyslíka a ukladať ich do zberných kapsúl. Odpadovým produktom bol potom oxid uhoľnatý. Kyslík by sa pritom dal využiť nielen na dýchanie, ale aj výrobu raketového paliva.

Experiment bol síce malým, no veľmi dôležitým krokom v príprave kolonizácie Marsu. Výroba látok potrebných pre prežitie človeka zo zdrojov červenej planéty je totiž absolútne nevyhnutná. Dovoz všetkých surovín zo Zeme by bol totiž extrémne finančne náročný a rizikový.

V osídľovaní Marsu ľudstvu naďalej stojí množstvo prekážok. V prvom rade je to nízka teplota okolo -62 stupňov Celzia, ktorá by bránila pohybu bez skafandra. V kombinácii s nízkym atmosférickým tlakom by tak človek zároveň zamrzol a zovrela by mu krv v žilách. Chýbajúca ozónová vrstva navyše spôsobuje, že povrch Marsu bombardujú škodlivé karcinogénne lúče.

Kým sa tieto problémy nepodarí vyriešiť, budú mať ľudia možnosť pozrieť sa na povrch Marsu len prostredníctvom vozidiel podobných Perseverance. Ten navyše sprevádza malá helikoptéra, ktorá doteraz uskutočnila 57 letov nad povrchom planéty. Pohľadu naživo sa však žiadne snímky určite nevyrovnajú.