Je síce pravdou, že v posledných desaťročiach vyrastajú bankomaty ako huby po daždi a nájdete ich aj mnohých malých mestách, na vysokohorskej turistike by ste však zrejme bankomat nečakali. A predsa tu je. Do provincie Gilgit-Baltistan ho ešte v roku 2016 umiestnila Pakistanská národná banka. Ide o pomerne moderné zariadenie, ktoré poháňa slnečná a veterná energia a na tak izolovanom mieste by ho čakal málokto. Zrejme za tým bude stáť aj fakt, že Chundžerabský priesmyk je najvyššie položeným vyasfaltovaným hraničným priechodom na Zemi.

Montáž najvyššie položeného bankomatu však rozhodne nebola jednoduchá, trvala štyri mesiace. O nič jednoduchšia však nie je ani jeho údržba a najmä dopĺňanie peňazí, veď najbližšia banka je vzdialená 82 kilometrov od priesmyku. Od začiatku prevádzky bankomatu tu dopĺňa peniaze Zahid Hussain, manažér jednej z pobočiek Pakistanskej národnej banky. Pravidelne jazdí do výšky 4693 metrov nad morom, kontroluje stroj a vkladá doň bankovky. Pritom sa musí boriť s extrémne silným vetrom, búrkami, zosuvmi pôdy a v neposlednom rade aj zradnými zákrutami.

Keďže bankomat leží v takej obrovskej výške, zrejme si viete predstaviť, že nepatrí k tým najvyužívanejším v Pakistane. Slúži najmä hraničiarom, ktorí si tu vyzdvihujú mzdy, pár miestnym obyvateľom a ľuďom, ktorí prechádzajú cez hranicu. Mesačne sa odtiaľto vyberie v priemere asi 20-tisíc eur.

V prípade potreby trvá opravárom výjazd k bankomatu najmenej dve hodiny, to záleží od počasia. Vzhľadom na extrémnu polohu prístroja to však vlastne ani nie je dlhý čas. Banka k údržbe pristupuje veľmi zodpovedne, hoci bankomat je pre ňu stratový. Ľudia, ktorí žijú v jeho blízkosti, sa naň však spoliehajú.