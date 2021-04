Techmag Najväčšie kontajnerové lode: Monštrá, ktoré ťažko potopiť

Je to len pár dní, čo sa zo Suezského prieplavu podarilo vyslobodiť gigantickú kontajnerovú loď Ever Given. Hoci patrila k najväčším, vo svete námornej prepravy sú aj omnoho robustnejšie kráľovné.