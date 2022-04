Techmag Najtenší mrakodrap sveta: Neuveríte, kde vyrástol a čo dokáže

New York bol kedysi mestom „Dvojičiek“. Lenže to by nebol New York, ak by ostal kdesi v úzadí. Potom ako padla jeho pýcha, sa k nebu vyštveral nový druh mrakodrapu. A nie obyčajný. Ide o najtenší mrakodrap na svete. A tróni priamo pred vstupom do Central Parku.