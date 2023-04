Bicykle s mohutnými rámami nie sú žiadnou novinkou, no žiadny z nich nie je taký obrovský ako mašina s ironickým menom Kleine Johanna. Meria vyše päť metrov, je takmer dva metre vysoká a váži 2177 kilogramov. To je viac, než majú mnohé osobné autá. A verte, či nie, dá sa rozhýbať šliapaním do pedálov.

Podľa slov jej tvorcu Sebastiana Beutlera, ktorý žije v nemeckom meste Köthen, je možné „Malú Johannu“ rozhýbať len čisto ľudskou silou vďaka upravenej prevodovke. Tá má 35 prevodových stupňov pre pohyb smerom vpred a sedem pre cúvanie. A tak sa vie nielen hýbať vďaka ľudskej sile, ale navyše utiahne až 15-tonový náklad.

Sebastian Beutler vyrába vozidlá zo šrotu už veľmi dlho. Ešte ako dieťa si skúsil skonštruovať vlastný bicykel, no až v poslednom desaťročí prerástol koníček do vášne. VB roku 2011 totiž Beutler vážne ochorel a stratil schopnosť „normálne“ pracovať. Kompenzoval si ju teda budovaním najrôznejších kovových strojov.

Kleine Johanna sa rodila v dielni celé tri roky a Beutler odhaduje, že pri nej strávil asi 2500 hodín. Rodina aj kamaráti ho odhovárali, on ale trval na svojom a dnes je hrdým majiteľom najťažšieho bicykla na svete.

Rekordérka síce v sebe má zabudovaný malý motor, no ten slúži len na pohon alternátora, ktorý dobíja jazdcov mobil. A čo rýchlosť? Tou Malá Johanna nikoho neohúri, no jej tvorca ju drží v tajnosti. Každopádne tvrdí, že chce na bicykli absolvovať cestu k Baltskému moru. Vzdialenosť 389 kilometrov chce prekonať za mesiac.

Nemecký inštitút rekordov už dnes uznáva Malú Johannu za najťažší bicykel sveta a Beutler už podal žiadosť aj do oveľa slávnejšej Guinessovej knihy rekordov. Predpokladá, že sa čoskoro dočká uznania, a podľa nás si ho naozaj zaslúži.