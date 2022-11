Medzi nespočetným množstvom hviezd v nesmierne rozľahlom vesmíre existujú také, ktoré zažili úsvit kozmu. Iné sú zasa také mladé, že ich nedokážu zachytiť ani naše najlepšie teleskopy. Je ale možné určiť, ktorá hviezda je najmladšia, a ktorá naopak najstaršia?

Tú najmladšiu je ťažko odlíšiť, pretože sa neustále rodia nové a nové hviezdy, zopár kandidátov však máme. Najstaršiu hviezdu naopak astronómovia dobre poznajú. Volajú ju Matuzalem a vedia o nej už niekoľko desaťročí.

Hviezdy sa rodia hlboko v gigantických mrakoch prachu a plynu známych ako hmloviny. Niektoré zhluky plynov v hmlovine sú také ťažké, že ich vlastná gravitácia núti zrútiť sa do seba. Gravitačná príťažlivosť v strede takéhoto telesa spôsobuje, že sa plyn, najčastejšie vodík, zhlukne do takzvanej protohviezdy. Ide akoby o hviezdne embryo, kde sa začne fúzna reakcia a jadrá vodíka sa menia na hélium, pričom počas tohto procesu emitujú žiarenie. O hviezdu ide až v momente, keď vyžaruje energiu, a práve v dôsledku toho vlastne žiari. No a tie najbledšie hviezdy, kde fúzne reakcie ešte len začínajú, sú zároveň najmladšie.

Astronóm Ruobing Dong z Viktóriinej univerzity v Kanade v roku 2022 viedol štúdiu systému dvojitej protohviezdy, ktorá má len milión rokov. Dve protohviezdy ešte stále rastú a zberajú „materiál“, vďaka ktorému rastú ich hmotnosti i rozmery. Popritom ale aj vyvrhujú obrovské prúdy plynov a čím je hviezda staršia, tým menšie a slabšie tieto prúdy sú. Binárny systém protohviezd má tieto prúdy mimoriadne silné, čo pomohlo astronómom určiť ich vek.

Na druhom konci vekového spektra je HD 140283 prezývaná Matuzalem. V roku 2000 sa jej vek odhadoval na 16 miliárd rokov, čo je ale bizarné vzhľadom na fakt, že vesmír je starý 13,8 miliardy rokov. O 13 rokov sa výpočet veku Matuzalema spresnil na 14,5 miliardy rokov, ani to však celkom nesedelo. V roku 2018 sa napokon prišlo k výsledku 13,7 miliardy rokov ± 0.7. Dá sa teda povedať, že Matuzalem je približne rovnako starý ako vesmír.

Matuzalem síce postupne bledne, no je relatívne blízko pri Zemi (190 svetelných rokov), a tak ho možno pozorovať ďalekohľadom.