Matuzalem je bahník austrálsky, ktorý sa do USA dostal v roku 1938 na parníku z Austrálie spolu s ďalšími 230 rybami. Dnes je spomedzi všetkých jediný nažive. Teda, po správnosti by sme mali písať v ženskom rode. Vedci si totiž myslia, že ide o samicu, hoci si nie sú istí.

Keď prišla do Ameriky, bola len malou rybou, no ako roky plynuli, pomaly rástla a zdá sa, že život v akváriu jej vyhovuje. Ľudia, ktorí na ňu pozerajú cez sklá, ju očividne nestresujú a bežne im vracia pohľady. Titul najstaršej akváriovej ryby získala ešte v roku 2017, vtedy odborníci predpokladali, že má 84 rokov. Novšie testy ale ukázali, že Matuzalem má prinajmenšom 92 rokov, no možno až 101 rokov.

Bahník austrálsky patrí k najzaujímavejším druhom rýb na Zemi, ale tiež k tým, u ktorých je najťažšie určiť presný vek. Od iných druhov rýb sa totiž podstatne odlišuje. Vedci dokážu určiť vek ryby na základe otolitu, teliesku v uchu, ktoré rokmi naberá akési letokruhy. Bahník austrálsky má však celkom iné uši, skôr sa podobajú tým ľudským či kravským než rybím.

Taktiež dokáže dýchať vzduch nad hladinou, a to vďaka jednému pľúcu. Má aj najväčší genóm zo všetkých známych zvierat, tvorí ho až 43 miliárd bázových párov, približne 14-krát toľko, ako má človek.

Zamestnanci Steinhartovho akvária v San Franciscu, kde Matuzalem žije, ju opisujú ako šťastnú a spokojnú rybu, ktorá vlastne ani nevyzerá staro. Na prvý pohľad sa nedá odlíšiť od mladších bahníkov austrálskych a preto museli vedci analyzovať jej DNA, aby sa dozvedeli, koľko má približne rokov.

Bahníky austrálske pred výskumníkmi stále skrývajú množstvo tajomstiev a vedci sa neustále snažia ich odkrývať. Každopádne sa zdá, že Matuzalem si svoj titul najstaršej akváriovej ryby sveta ešte istý čas udrží.