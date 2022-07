Družica si do vesmíru nesie len obmedzené množstvo paliva. Môže fungovať desaťročia, ale aj mesiace. Všetko záleží na tom, ako dlho má slúžiť. Jedného dňa však jej batérie prídu aj o posledné zvyšky energie, alebo sa jej opotrebujú solárne panely a družica navždy prestane vysielať signály. Stratí schopnosť korigovať svoju obežnú dráhu a pomaly sa začne blížiť k zemskému povrchu. Napokon sa zrúti na zem. Niektoré družice inžinieri úmyselne nechávajú spadnúť, aby ešte viac nehromadili kozmický odpad, veď už dnes lieta okolo našej planéty asi 20-tisíc človekom vytvorených objektov. Ďalších približne 128 miliónov kusov tvorí kozmický odpad, ktorý vznikol pri zrážkach satelitov. A zatiaľ čo väčšina družíc lieta okolo Zeme len niekoľko rokov, Vanguard 1 je vo vesmíre už vyše šesť dekád. A polieta si ešte poriadne dlho.

Vanguard 1 bola len štvrtou umelou družicou Zeme. Pred ňou ľudia do vesmíru úspešne vypustili iba Sputnik 1, Sputnik 2 a Explorer 1. Vanguard 1 je pomerne malým objektom guľovitého tvaru s priemerom 16 centimetrov a váži 1,5 kilogramu. Nikita Chruščov si z neho svojho času robil žarty, nazval ho „grapefruitovým satelitom“. V porovnaní s 84-kilogramovým Sputnikom 1 a poltonovým Sputnikom 2 išlo naozaj o drobčeka. Otázne je, koľkí občania ZSSR jeho žart pochopili, keďže grapefruity jedli v Sovietskom zväze iba papaláši.

Zdroj: NASA

Napriek malým rozmerom mal Vanguard 1 na rozdiel od svojich väčších predchodcov na orbite viacero úloh. Meral hustotu atmosféry vo veľkých výškach aj obsah elektrónov v ionosfére a tieto dáta sa neskôr využívali pri analýze vplyvu vesmírneho prostredia na iné objekty. Vykonával tiež geodetické merania, ktoré potvrdili, že Zem má hruškovitý tvar. Išlo tiež o prvý satelit, ktorý využíval solárnu energiu.

Vanguard 1 odštartoval 17. marca 1958 a výstup do vesmíru sledovali milióny ľudí. Prvý pokus 6. decembra 1957 skončil fiaskom. Raketa vyletela len meter do výšky, potom spadla a vybuchla. Družica Vanguard 1A vtedy utrpela len mierne poškodenie, ale napriek tomu radšej poslali do vesmíru v marci 1958 jej náhradníčku. Vanguard 1A je dnes vystavená v Národnom múzeu letectva a kozmonautiky vo Washingtone D. C.

Od svojich predchodcov sa Vanguard 1 líši dodnes. Explorer 1 vydržal na obežnej dráhe 12 rokov, Sputnik 1 tri mesiace a Sputnik 2 päť mesiacov. Vanguard 1 lieta dodnes. Má dráhu v tvare elipsy, v najbližšom bode sa k k Zemi priblíži na 654 kilometrov, v najvzdialenejšom je to až 3969 kilometrov. Práve vysoká obežná dráha je dôvodom, prečo družica okolo našej planéty stále lieta. A ešte najmenej 200 rokov aj bude.