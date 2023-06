Shockwave, ktorý v roku 1984 postavil Les Shockley, a neskôr ho upravila firma Darnell Racing Enterprises, ostáva aj po desaťročiach držiteľom Guinessovho rekordu ako najrýchlejší ťahač sveta. Pôvodne išlo ťahač Peterbilt Semi, ktorý však Shockley do značnej miery upravil. Napríklad motor by ste pod kapotou hľadali len márne, najrýchlejší ťahač sveta by sa predsa nestal rekordérom s naftovým motorom. Miesto neho má na korbe motor prúdový. A nie jeden, ale rovno tri. Dovedna dávajú výkon 36-tisíc koní a umožňujú ťahaču dosiahnuť priam šokujúcu rýchlosť. Napríklad povestnú americkú „štvrťmíľu“, teda asi 400 metrov, zdolá za 6,5 sekundy. Lamborghini Aventador to stíha za 10,4 sekundy.

Shockwave dosiahne za desať sekúnd rýchlosť 600 kilometrov za hodinu. Asi tušíte, že si to vyžaduje obrovské množstvo paliva. Ťahač má spotrebu 94-tisíc litrov na sto kilometrov. Na každom kilometri by teda spálil približne 940 litrov paliva. Rozhodne teda nejde o najúspornejšie vozidlo všetkých čias. Na druhej strane však v pretekoch na 400 metrov môže súperiť so stíhačkami.

„Pri maximálnej akcelerácii zažíva vodič preťaženie asi 6G,“ uviedol šofér, či skôr pilot ťahača Chris Darnell v jednom z rozhovorov. „Aby som zastavil, potrebujem dva padáky, v tom prípade na mňa pre zmenu pôsobí 9G v opačnom smere.“

Riadenie takéhoto monštra je obrovský, ale poriadne nebezpečný zážitok. V júni 2022 došlo na stroji počas pretekov k poruche, ktorú môžete vidieť vo videu vyššie. Šofér zomrel a vozidlo sa nadobro rozpadlo. Avšak rekord, ktorý držalo, zrejme ostane ešte nejaký ten čas nepokorený. A vzhľadom na to, akým smerom sa v súčasnosti uberá svet automobilizmu, si možno Shockwave udrží svoj titul navždy.