O tom, aký má voda bod mrazu a bod varu, sa učia deti už na prvom stupni základnej školy. Učia sa síce pravdu, ale možno viete, že nie úplnú. Teploty, pri ktorých sa voda varí a mrzne, sa líšia, a to najmä vzhľadom na hodnotu atmosférického tlaku. Ktoré miesto na Zemi by ste museli navštíviť, aby vám voda zovrela pri čo najnižšej teplote. A kam by ste naopak museli zavítať, aby ste našli najvyššiu teplotu, pri akej vzniká ľad?

Nuž, ak chcete nájsť najnižšiu teplotu varu vody, musíte zamieriť do výšin. Len do veľmi malej miery tu do hry vstupuje vlhkosť vzduchu, prakticky všetko sa točí okolo atmosférického tlaku. Čím vyššie vodu vynesiete, tým bude jej bod varu nižší. Čím menej totiž atmosféra „tlačí“ na vodu, tým menej energie treba, aby sa voda premieňala na paru.

Ako ste už asi vytušili, voda sa na Zemi varí pri najnižšej teplote na vrchole Mount Everestu vo výške 8848 metrov nad morom. Vrie už pri teplote 68 stupňov Celzia a dobrý čierny čaj by ste si tu istotne nepripravili.

A kde voda mrzne pri najvyššej teplote? Tu už tlak až takú výraznú rolu nehrá. Bod mrazu vody sa všade na Zemi pohybuje okolo 0 stupňov Celzia. Nie, že by tlak nevedel posunúť túto hodnotu nahor, na našej planéte sa ale prirodzene nevyskytuje taký silný tlak, aby výrazne ovplyvnil bod mrazu vody. Dokonca ani na dne Mariánskej priekopy v hĺbke 11 kilometrov, kde je tlak tisíckrát vyšší než pri hladine mora. Aby voda mrzla pri teplote vyššej než 0 stupňov Celzia, bol by potrebný tlak desaťtisíckrát vyšší než pri hladine mora.

A predsa sa ľad môže tvoriť aj pri vyššej teplote a to vďaka takzvanému radiačnému chladeniu. Tento jav pozná ľudstvo už tisíce rokov a vďaka nemu vedia aj ľudia v púštnych oblastiach vyrábať ľad aj bez toho, aby mrzlo. Ľudia v dnešnom Iraku a Afganistane už pred stovkami rokov plnili plytké nádrže vodou a čakali na jasnú noc. Počas nej veľmi suchý vzduch podnecuje vyparovanie vody a para so sebou odnáša teplo, čím chladí zostávajúcu tekutinu. Neraz vzniká ľad, hoci teplota okolitého vzduchu môže byť až päť stupňov Celzia.