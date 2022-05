Príbeh Hessovho trojuholníka začal v roku 1910, keď sa mesto rozhodlo nechať zdemolovať 253 stavieb vrátane päťposchodovej obytnej budovy, ktorú vlastnil David Hess. Obchodník sa snažil bojovať proti rozhodnutiu tri roky, potom však vyčerpal všetky legálne prostriedky, ktorými sa mohol brániť. A tak sa mohol len smutne prizerať, ako jeho majetok búrajú.

V roku 1928 však Hessovi dedičia prechádzali rôznymi dokumentami a zistili, že mesto im zabudlo zabrať miniatúrny kus zeme známy ako Plot 55. Rýchlo vypísali potrebné papiere, aby dali úradom vedieť, že miesto patrí im. A tak vznikol Hessov trojuholník, najmenšia súkromná parcela v New Yorku.



Šialené kombinácie potravín, ktoré by nemali existovať

Nápis na nej čitateľovi oznamuje, že ide o Hessov majetok, ktorý nikdy nebol určený na verejné účely. Zaberá len čosi vyše 0,3 metra štvorcového a keby na ňom nebola mozaika s nápisom, zrejme by si ho nik nevšimol.

Krátko potom, ako si Hessovci uplatnili na parcelu vlastnícke právo, malo mesto toľko drzosti, že majiteľov požiadalo, aby darovali trojuholník verejnosti. Tí však odmietli, považovali tento kúsok chodníka za symbol odporu a odhodlania.

V roku 1938 Hessovci predali parcelu priľahlému obchodu s cigarami za tisíc dolárov (dnes by išlo v prepočte o asi 20-tisíc eur). V pomere k veľkosti pozemku tak ide nielen o najmenšiu súkromnú parcelu v New Yorku, ale aj jednu z najdrahších, veď meter štvorcový by tak stál cez 60-tisíc eur.

Hessov trojuholník od tých čias viackrát zmenil majiteľa, dnes je údajným vlastníkom firma 70 Christopher Realty Corporation. Podobne ako predchádzajúci majitelia sa ale aj táto spoločnosť rozhodla ponechať trojuholník v pôvodnom stave. Dodnes tak ostáva symbolom odporu Hessovcov k rozhodnutiu radnice.