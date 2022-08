Keď sa na internete pred pár rokmi objavili prvé fotografie Huangjuewanu, vyvolali zmes šoku, údivu a záujmu, a to najmä medzi motoristami. Mnohí sa čudovali, ako sa v tejto spleti ciest dokážu zorientovať menej skúsení vodiči, no pravdou je, že aj pre skúseného šoféra je Huangjuewan výzvou. Aspoň na prvý pohľad. Jazda po tomto nadjazde je údajne jednoduchšia, než sa na pohľad zdá, no napriek tomu si vyslúžil povesť najkomplikovanejšieho nadjazdu na Zemi.

Ani GPS v tomto prípade nie je príliš nápomocná, nakoľko križovatka má päť úrovní. Dokončili ju v roku 2017 po piatich rokoch plánovania a siedmich rokoch výstavby a jej projektanti tvrdia, že akékoľvek zvesti o komplikovanosti celej križovatky sa nezakladajú na pravde.

Podľa nich je to presne naopak, 20 rámp využili preto, aby sa po nadjazde dalo prejsť jednoduchšie. Keďže sa v tomto mieste spájajú tri diaľnice a viacero ďalších ciest, rampy majú jazdu uľahčiť. Navyše sa zhruba po desiatich minútach jazdy akýmkoľvek smerom dá z cesty v prípade, že šofér urobil chybu, zísť a skúsiť šťastie na Huangjuewane znovu.