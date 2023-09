Moderné luxusné autá podľa Autobildu často ponúkajú veľký výber prvkov výbavy, ktoré v autách bežnej kategórie nenájdete. Zatiaľ čo funkcie ako špičkové zvukové systémy, headup displej s rozšírenou realitou či infotainment systémy na zadných sedadlách slúžia aspoň nejakému účelu, v cenníkoch luxusných automobiliek nájdeme aj drahé položky, ktorých jedinou úlohou je priniesť majiteľovi pocit extravagancie.

Vyšívanie na mieru

Ilustračné foto Zdroj: Rolls-Royce

Individualizácia v interiéri v prípade luxusných automobiliek často nemá hranice. Napríklad Porsche ponúka v rámci interiérových balíkov emblémy na opierke hlavy či na lakťovej opierke. No tam to ani zďaleka nekončí - automobilky o level vyššie, ako napríklad Ferrari či Rolls-Royce vám vyšijú na mieru čokoľvek si zažiadate. Samozrejme, zadarmo to nebude.