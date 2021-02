Juhokórejská televízna stanica MBC nedávno spustila vysielanie už druhej série mimoriadne úspešnej reality šou s názvom „Stretol som ťa“. Hlavnú rolu v ňom hrá špičkové vybavenie umožňujúce človeku vstup do virtuálnej reality, ako aj špeciálny softvér schopný napodobniť zosnulého človeka. Produkčný tím strávi s jedným účinkujúcim celé mesiace a výsledkom jeho práce je emotívne stretnutie s blízkou osobou, ktorú dotyčný stratil. Lenže zatiaľ čo diváci prijímajú reality šou s nadšením, kritici tvrdia, že ide o emocionálne vydieranie.

51-ročný Kim Jung-soo bol prvým účastníkom druhej série Stretol som ťa. Chcel sa opäť stretnúť so svojou milovanou manželkou, aj keď iba virtuálne. Nešťastného muža od účinkovania odrádzali jeho dcéry, tvrdili, že to preňho bude príliš bolestivé. Kim ich ale presvedčil, že netúži po ničom inom ako je stretnutie so ženou, ktorá zomrela na rakovinu v roku 2016.

Produkčný tím juhokórejskej televízie strávil s Kimom šesť mesiacov a podarilo sa mu dať dokopy neuveriteľne presvedčivý virtuálny moment mužovej manželky. Ako predloha poslúžila herečka, ktorej prostredníctvom technológie motion-capturingu snímali pohyby tela i mimiku. Iná žena zasa napodobňovala hlas zosnulej. Keď nadišiel čas, Kim sa stretol s manželkou vo virtuálnej podobe ich vlastného domu. Šou mala mimoriadny úspech a videli ju milióny divákov.

Šou Stretol som ťa sa zviditeľnila už svojou prvou sériou. V nej účinkovala matka, ktorá sa chcela stretnúť so svojou malou dcérou, ktorá podľahla hemochromatóze. Napriek kritike, ktorú si televízna stanica za tento počin vyslúžila, sa program dočkal aj spomínanej druhej série.

Aký je váš názor na takúto reality šou. Privítali by ste ju v slovenskom éteri? Dajte nám vedieť v komentároch.