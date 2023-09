Keď zúria lesné požiare, na deň či dva sa New York, Chicago, San Francisco či Seattle stávajú mestami s najhoršou kvalitou ovzdušia na Zemi. Po zvyšok roka tu však situácia vôbec nie je taká zlá. V ktorých mestách je to podstatne horšie a prečo je to tak?

Znečistenie ovzdušia sa zvykne merať koncentráciou pevných častíc vo vzduchu. Vo svete sú stovky miest, ktoré sa našou optikou považujú za mimoriadne znečistené. Ktoré kraľuje tomuto nemilému rebríčku? V roku 2022 bolo najznečistenejším mestom sveta pakistanské Lahore. Na druhom mieste bol Chotan a tretie obsadilo Nai Dillí. Rok predtým patrili prvé tri priečky indickým mestám. Vo všetkých bola koncentrácia pevných častíc v ovzduší na úrovni 90 mikrogramov na meter kubický. To je asi 20-krát viac, než odporúčajú zdravotnícke organizácie.

Napriek existencii tohto rebríčka sa dá ale ťažko povedať, ktoré mesto má naozaj najhoršiu kvalitu vzduchu. Kvalita senzorov, ktoré zbierajú údaje, sa môže líšiť, a mnohé mestá v Afrike kvalitu ovzdušia nemerajú vôbec. Výraznú rolu zohráva aj chemické zloženie pevných častíc vo vzduchu, ktoré súvisí so zdrojom znečistenia.

Existuje viacero dôvodov, prečo majú niektoré mestá vyššiu koncentráciu pevných častíc než iné. Jedným je geografia. Chotan sa nachádza blízko púšte Taklamakan a často tu dochádza k piesočným búrkam. N'Djamena v Čade pre zmenu leží pri Sahare. Hory zasa spôsobujú, že sa častice ťažšie rozptyľujú. Príkladom môžu byť Nai Dillí, Lahore, Dháka a mnohé ďalšie mestá s nezdravým ovzduším, ktoré ležia južne od Himalájí. Málo zrážok mimo obdobia dažďov taktiež prispieva k hromadeniu prachu, v prípade Nai Dillí najmä z nespevnených ciest a stavenísk. Zabúdať netreba ani na emisie z áut a priemyslu.