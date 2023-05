Zdá sa, že obežná dráha Mesiaca okolo Zeme je nemenná. Tisíce rokov civilizácie na jej základe určovali dĺžku mesiaca. Pravdou ale je, že naša obežnica sa od planéty postupne vzďaľuje. Vedci určili rýchlosť tohto „úniku“ vďaka misám Apollo a zrkadlám, ktoré umiestnili do vesmíru. Viac než 50 rokov na ne vysielali laserové lúče a vďaka tomu, že rýchlosť svetla je konštantná, vypočítali, že každý rok je Mesiac od Zeme o takmer štyri centimetre ďalej. Len pre porovnanie, ide o tempo, akým rastú ľudské nechty.

Tento pohyb je spôsobený gravitačnou silou, ktorou na seba telesá pôsobia. Príliv a odliv na Zemi je spôsobený práve Mesiacom a pohyb oceánov planétu postupne spomaľuje. Pred 4,5 miliardami rokov, keď naša obežnica vznikala, mal deň na Zemi len asi päť hodín. Rotácia planéty teda spomaľuje a dôsledkom je, že Mesiac sa od nás pomaličky vzďaľuje. Do hry však vstupuje aj moment hybnosti a niekoľko ďalších faktorov.

Ako iste viete, zo Zeme je viditeľná iba jedna strana Mesiaca, a to vďaka efektu známemu ako viazaná rotácia. Ak by sme mali k dispozícii 50 miliárd rokov, došlo by aj k tomu, že z Mesiaca by bola vždy vidieť iba jedna strana Zeme. A v tomto čase by sa aj zastavilo vzďaľovanie našej obežnice.

Ibaže k tomu nedôjde. O päť miliárd rokov začne Slnko umierať a zmení sa červeného obra. Vzťah Zeme a Mesiaca sa rozpadne. V tom čase bude Mesiac o 189-tisíc kilometrov ďalej než je dnes (384 400 kilometrov), ale ani to mu nepomôže. Hviezda ho pohltí a rovnako tak aj našu planétu. Upokojiť vás ale môže fakt, že žiaden človek tu už dávno nebude.