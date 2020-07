zdroj: Public Domain

Techmag Majstrovský projekt sovietskych konštruktérov: Americké lietadlo skopírovali do bodky

Čo porazilo Japoncov v druhej svetovej vojne? Väčšina ľudí by odpovedala, že atómové bomby, ale v skutočnosti to boli americké bombardéry Boeing B-29 Superfortress. USA sa kvôli nim stali objektom závisti. A to až takej, že ZSSR využil reverzné inžinierstvo a zostrojil podľa B-29 vlastné lietadlo.