DEEP je britská firma, ktorá už podľa jej predstaviteľov podnikla prvé kroky k vybudovaniu prvej podmorskej kolónie. Ľudia by sa pod morskou hladinou mohli usadiť v roku 2027 a spoločnosť chce vyrábať futuristické obytné domy, ktoré by dokázali odolať aj tlaku v hĺbke až 200 metrov. Bez údržby by potom mohli fungovať 28 dní.

Jadro projektu tvorí obytný komplex Sentinel, v ktorom sa nachádzajú spálne, spoločné priestory i laboratóriá pre vedcov. DEEP predpokladá, že práve odborná komunita siahne po jej výrobkoch ako prvá.

„Oceány potrebujeme zachovať, no najskôr ich nevhynutne musíme pochopiť,“ uvádza riaditeľ firmy Steve Etherton na webovej stránke spoločnosti. „Oceány sú zdrojom kyslíka pre prinajmenšom každý druhý nádych človeka. Ovplyvňujú klímu, počasie i nás samých.“

„Napriek tomu je tento ekosystém stále pomerne neprebádaný,“ pokračuje Etherton. „Vďaka našej inovatívnej technológií však budú vedci schopní pracovať vo väčších hĺbkach dlhší čas a dúfame, že týmto spôsobom prispejeme k pochopeniu oceánov.“

Jednotlivé obytné moduly by mala napájať obnoviteľná energia a prostredníctvom bóje a kábla by sa komplex spájal so satelitmi. Firma vraj vyvíja aj zariadenie, ktoré by dokázalo dokonale spracovať všetok biologický odpad a z komplexu by sa tak nemusel vypúšťať do mora. Sentinel by mal pod hladinou fungovať najmenej 20 rokov a navyše ho podľa spoločnosti bude možné premiestňovať.

Ťažko povedať, či sa projekt podarí zrealizovať. Pri podobných futuristických konceptoch s vydarenou marketingovou kampaňou sa to často nedá určiť. Firma si každopádne chce prenajať opustený kameňolom, zaplaviť ho a testovať obytné jednotky naostro pod hladinou. A to znamená, že prinajmenšom jej riaditeľ naozaj očakáva úspech.