V online aréne útočníci paralyzujú digitálne systémy a kradnú citlivé informácie spoza obrazovky počítača. A preto techniky používané v kybernetickej vojne napredujú alarmujúcou rýchlosťou.

Stuxnet, digitálna zbraň, ktorá paralyzovala Irán

V lete 2010 ostali pracovníci IT v Iráne zmätení správaním počítačov. Zariadenia neustále padali a reštartovali sa. Nikto nemohol prísť na to, prečo. Potom bezpečnostná firma z Bieloruska odhalila skrytý malware - iránske počítače sa stali obeťami Stuxnetu, prvej digitálnej zbrane na svete. Odborníci na kybernetickú bezpečnosť nikdy predtým nič také nevideli. Stuxnet namiesto toho, aby poškodil softvér počítačov, spôsobil škodu na fyzickom vybavení. Ničivú kybernetickú zbraň údajne vytvorili americkí a izraelskí technici. Podobným spôsobom napadli jadrovú elektráreň Natanz v centrálnom Iráne. Výsledkom bolo opakované rozbitie centrifúg na úpravu plynného uránu. Iránskym úradníkom trvalo mesiace, kým prišli na to, o čo ide. Celkovo závod prišiel o 984 strojov.

Zjednotený kybernetický kalifát Islamského štátu

Je známe, že extrémisti a teroristi patriaci k Islamskému štátu spôsobujú online chaos obrovských rozmerov. Cieľom ich útokov sa stalo niekoľko západných osobností. V roku 2014 hackeri napadli twitterové účty amerických obranných síl CENTCOM. Využili ich na šírenie propagandy a vyhrážanie sa vojenským predstaviteľom. O rok neskôr high-tech krídlo ISIS - United Cyber ​​Caliphate - tvrdilo, že ukradlo osobné údaje dvetisíc ľudí. Väčšina z nich žila v USA. Neskôr v tom roku sa chválili, že sa nabúrali do citlivej vládnej databázy. Kalifát zverejnil mená, miesta a kontaktné údaje takmer 1 500 vládnych zamestnancov. Ukradli tiež informácie o kreditných kartách niekoľkých vysoko postavených úradníkov.

Francúzske nemocnice obeťami kybernetických útokov

Vo februári 2021 sa dve francúzske nemocnice stali obeťami ochromujúcich kybernetických útokov. 9. februára nemohli zamestnanci nemocnice Dax v Landes využívať PC, keď ich IT sieť infikoval malvér. Hackeri blokovali zamestnancom prístup do počítačového systému a žiadali výkupné. Našťastie, útok nemal dopad na pacientov. O niekoľko dní neskôr utrpel podobný útok komplex Villefranche-sur-Saône v Rhône. Personál dokonca musel presunúť niektorých pacientov do iného zariadenia. Tretia nemocnica v Dordogne sa tesne vyhla napadnutiu IT siete tým, že ju včas vypla. Vo Francúzsku je čoraz bežnejšie, že hackeri sa zameriavajú na nemocnice. Za posledný rok došlo k útokom na nemocnice v ôsmich mestách a obciach.

Sýrska elektronická armáda

Sýrskej elektronickej armáde sa darí na základe falošných správ a dezinformácií. Skupinu tvoria mladí, technicky zdatní priaznivci sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorí sú známi hackovaním spravodajských webov. Zameriavajú sa najmä na „skreslenie faktov“ v západných médiách. Prvýkrát sa objavili v roku 2011, pričom medzi ich prvé kroky patrilo spamovanie na facebookových stránkach vtedajších prezidentov USA a Francúzska: Baracka Obamu a Nicolasa Sarkozyho. V roku 2013 rozšírili informáciu, že v Bielom dome došlo k výbuchu, čo spôsobilo dočasný pokles na americkom akciovom trhu.

WannaCry, útok ransomvéru, ktorý zasiahol NHS

WannaCry bol globálny kybernetický útok v roku 2017, ktorý zasiahol viac ako 200 000 počítačov. Ďalekosiahly ransomvér skomplikoval situáciu v britskej Národnej zdravotnej službe (NHS) a v mnohých španielskych podnikoch a systémoch IT po celom svete. Podobne ako pri nemocničných útokoch hackeri zablokovali počítače a požadovali „výkupné“ v bitcoinoch. Celkovo WannaCry stál britský štátny systém zdravotnej starostlivosti 121 miliónov dolárov. Útok uzamkol systémy IT vo viac ako 80 nemocničných fondoch NHS. V tom čase prišla NHS kvôli tomu na platbách za služby 26 miliónov dolárov. Následne museli minúť ďalších 95 miliónov dolárov na obnovu IT systémov. Pred hroznými následkami kybernetického útoku v NHS pritom varovali britskú vládu rok vopred. Rezort verejného zdravotníctva neskôr pykal za to, že neprijali dostatočné bezpečnostné opatrenia.

Alarmujúce kybernetické schopnosti Izraela

V oblasti počítačovej vojny je vodcom Izrael, ktorý disponuje najmodernejšími kybernetickými schopnosťami. Vyvinul rozsiahly arzenál digitálnych zbraní, vďaka ktorým izraelské organizácie stoja za mnohými z najvyspelejších kybernetických systémov na svete. Krajina vkladá okolo 20 percent všetkých investícií do kybernetickej bezpečnosti. Predpokladá sa, že jednotka 8200, spravodajská jednotka izraelských obranných síl, podnikla niektoré z najškodlivejších kybernetických útokov v histórii. V roku 2017 spoločnosť Israel Aerospace Industries spolupracovala s americkými inžiniermi na vytvorení navigačného systému, ktorý dokáže blokovať rušičky GPS. V roku 2019 dokonca úradníci zmiernili obmedzenia vývozu kybernetických zbraní. Izraelská vláda si uvedomuje nebezpečenstvo kybernetickej vojny. „Dnes sa vojna dramaticky zmenila,“ povedal premiér Benjamin Netanjahu na nedávnej konferencii. „Veľmi rýchlo sa posúva do situácie, keď jediným kliknutím môžete zraziť národy na kolená.“