Kuriózny prípad krádeže sa odohral v Číne ešte 26. decembra 2020, 28-ročného zlodeja však odsúdili na tri roky väzenia až o 12 mesiacov neskôr. Svoju expriateľku nadrogoval a keď spala, násilím jej otvoril oči a naskenovaním zreníc sa dostal do jej smartfónu. Cezeň potom z jej bankového účtu vyplatil svoje dlžoby, ktoré mu vznikli gamblovaním. Ženu pripravil v prepočte o 23-tisíc eur a aby toho nebolo málo, vzal jej aj samotný mobil.

Podľa žalobcu Huang Mouhui z provincie Kuang-si najprv skontaktoval svoju bývalú priateľku pod zámienkou, že jej chce vyplatiť dlžobu. V skutočnosti mal ale celkom iný plán. Od spoločných známych sa dozvedel, že jeho expriateľka menom Dong je chorá, a tak sa objavil pred jej dverami s čerstvou zeleninou a uvaril jej večeru. Žena ho dokonca nechala, aby jej priniesol lieky. Ako sa ukázalo, bola to chyba. Miesto medikamentov jej podstrčil tabletku, ktorá ženu zbavila vedomia.

Hneď, ako zaspala, Mouhui vzal ženin telefón a pokúsil sa ho odomknúť pomocou odtlačku prsta. To sa mu aj podarilo, k prístupu do bankového účtu ale potreboval sken sietnice. Násilím teda otvoril Dong oko a pripravil ju v prepočte o 23-tisíc eur. Potom si mobil zobral, nechal expriateľku ležať na gauči a odišiel.

Keď sa Dong prebudila, rýchlo si uvedomila, že Mouhui aj telefón sú preč. No a keď si cez počítač skontrolovala stav účtu, rýchlo si uvedomila, čo sa stalo. A tak expriateľa udala policajtom. Páchateľ sa však úspešne ukrýval až do apríla 2021. Do toho času stihol nielen vyplatiť svoje dlžoby, ale aj minúť väčšinu zvyšných peňazí, ktoré ukradol. Odsúdili ho nielen na tri roky a šesť mesiacov za mrežami, musí tiež vrátiť peniaze, ktoré ukradol, a zároveň zaplatiť pokutu vo výške tritisíc eur.