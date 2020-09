Keď v roku 1922 robil britský archeológ Leonard Woolley vykopávky v starovekom meste Ur, objavil päť hracích dosiek. Mali tvar predĺženého písmena H a ich vek sa odhadoval na asi päťtisíc rokov. Nik netušil, ako sa hra volala, a tak dostala pomenovanie podľa Kráľovského cintorína, kde Woolley kopal: Kráľovská hra z Uru.

Okrem názvu však hre chýbala ešte jedna podstatná vec: pravidlá. Hra bola v staroveku taká populárna, že písané pravidlá k nej možno vôbec neexistovali, ale tradovali sa ústne. Veď aj dnes existuje množstvo hier, do ktorých človeka niekto jednoducho zaučí. Vy ste snáď niekde hľadali pravidlá sedmy, žolíka, farára či pokru?

A tak bola Kráľovská hra z Uru až do 80. rokov 20. storočia len mŕtvym reliktom. Potom však kurátor Britského múzea Irving Finkel preložil hlinenú tabuľku s klinovým písmom, ktorú v roku 177 pred Kristom spísal pre priateľa z Grécka istý pisár z Babylonu. Ako Finkel zistil, išlo o pravidlá ku Kráľovskej hre z Uru. Len si predstavte, že už v čase, keď pisár tabuľku vytváral, mali hracie dosky nájdené neskôr Leonardom Woolleym, už takmer tritisíc rokov. A hra bola stále populárna.

O jej obľúbenosti svedčí aj fakt, že hracie dosky sa našli od Cypru a Kréty na západe až po Srí Lanku na východe. Mal ich pri sebe pochované aj Tutanchamon.

Popularita hry však postupne klesala a napokon sa z nej vyvinuli iné hry, možno aj známy backgammon. Dnes si však Kráľovskú hru z Uru môže zahrať každý, či už online, alebo v reálnom živote.

Jej pravidlá sú veľmi jednoduché. Každý hráč má sedem žetónov, ktoré musí preniesť po hracej ploche až do „domčeka“. V tom sa hra ponáša napríklad na Človeče, nehnevaj sa. To, o koľko políčok sa pohne, určuje hod štyrmi hracími pyramídkami. Každá pyramídka má jeden vrchol nafarbený nabielo. Hráč ich vrhne na stôl a to, koľko bielych vrcholov trčí nahor, určuje, o koľko políčok sa môže so žetónom pohnúť.

Do hry vstupuje aj bezpečné políčko, ktoré môže vždy obsadiť len jeden z hráčov, alebo políčka, ktoré umožňujú ďalší vrh pyramídkami. Jemné nuansy lepšie pochopíte, keď si zahráte partičku či dve cez internet.

Kráľovská hra z Uru v sebe kombinuje strategické uvažovanie s prvkom náhody a patrí k najstarším doskovým hrám sveta. Rekordérom v tomto smere je však grécky Senet, ktorého pravidlá sa ale nezachovali.