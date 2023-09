Vesmír je nepredstaviteľne veľké miesto. Len v našej galaxii je asi 100 miliárd hviezd a galaxií môžu byť vo vesmíre bilióny, teda tisíce miliárd. Koľko však existuje planét?

Astronómom sa dosiaľ podarilo nájsť presne 5502 planét, ktoré obiehajú okolo iných hviezd. Volajú ich exoplanéty a všetky z nich sa nachádzajú v Mliečnej dráhe. Ich vyhľadávanie je pritom pomerne náročné a vedci tvrdia, že určite existuje viac planét, ktoré sme dosiaľ nenašli, než tých, ktoré už poznáme. Dokonca odhadujú, že na každú hviezdu pripadá v priemere jedna planéta. V našej galaxii tak môže pokojne byť až 100 miliárd planét, no presné číslo nepoznáme.

Mnohí astronómovia pritom tvrdia, že snaha odhadnúť počet exoplanét je podobná snahe určiť počet obyvateľov veľkomesta bez toho, aby ste si tento údaj vyhľadali na internete. Ak chcete spoznať presný počet, musíte obísť každú jednu domácnosť, to by však v prípade veľkých miest bolo pomerne nepraktické. Jednoduchšie je zistiť, koľko ľudí býva v pár desiatkach domov a následne spočítať všetky domy a spriemerovať počet ich obyvateľov.

Ak by ste sa chceli pozrieť za hranice Mliečnej dráhy, dá sa v analógii s mestom pokračovať. Skúste si teda predstaviť, že by ste chceli určiť počet obyvateľov vo všetkých mestách na Zemi. Náročné, však? Dá sa ale povedať, že ak je v našej galaxii 100 miliárd hviezd a vo vesmíre je bilión galaxií, existuje približne 100 triliárd exoplanét. To je jednotka, za ktorou nasleduje 23 núl.

Tvrdenie, že každá hviezda má v priemere jednu planétu, je teda len odhadom získaným na základe pozorovaní, a aj to len v rámci Mliečnej dráhy. Nik ešte neobjavil planétu mimo našej galaxie, jednoducho preto, že podobné objekty sú príliš ďaleko a je ťažké ich pozorovať.

Pri takom obrovskom odhadovanom počte planét je možné, že na niektorej z nich existuje život. Nevieme však povedať, aká je pravdepodobnosť vzniku života, a na jeho objavenie si pri súčasnom technologickom pokroku budeme musieť ešte pár desaťročí počkať.