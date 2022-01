Kozmetika

V kozmetickom priemysle je kolagén dobre známy pre svoje vlastnosti redukujúce vrásky a schopnosť vyhladzovať pokožku. Morský kolagén alebo kolagén získaný z kože rýb má rovnaké výhody ako kolagén cicavcov. Môže sa použiť ako zvlhčovač pokožky v boji proti starnutiu. A ryby sa používajú napríklad v odlakovačoch, géloch na úpravu vlasov aj v mejkape.

Biodiesel

Fosílne palivá sú pred vymretím a preto sa hľadá čoraz viac náhrad. Alternatívou sú práve ryby. Fabriky na spracovanie rýb každoročne vyprodukujú miliardy ton rybieho odpadu. Časti rýb ako kosti, koža a dokonca aj rybie hlavy, sa zvyčajne vyhodia späť do oceánu. Avšak čoraz viac tohto odpadu sa premieňa na bionaftu. Tá vzniká lisovaním odpadu z rýb a následne extrakciou rybieho tuku. Rybí olej je potom základom pre biopalivo a ďalšie zlúčeniny pripravený na použitie v motoroch automobilov.

Želatína

Tá najlacnejšia sa vyrába z bravčových zvyškov, no kvalitnejšia je z rýb. Napríklad želatína z rýb má nižší bod želatínovania, teda teplotu, pri ktorej látka začína tuhnúť a formovať sa do gélu. Takáto želatína je preto skvelá na mrazené dezerty aj do zmrzliny. Preto, hoci možno ryby nemusíte, želatína vám bude chutiť.

Novodobé plasty

Plastové fólie na balenie potravín už nemusia byť len z umeliny, ale aj rýb, čím sa stávajú ekologickejšie. Rybia koža sa môže použiť na vytvorenie tenkého filmu, ktorý je biologicky odbúrateľný a predstavuje podobne účinnú bariéru ako plast. Rybacia fólia je možno čudná, ale zasa na balenie jedál aj o niečo prirodzenejšia ako plasty vyrobené v chemickej továrni.

Módne doplnky

Ryby boli kedysi rovnako cenným doplnkom ako napríklad hadia či krokodília koža. Hlavne na severe používali rybie kože na výrobu topánok a nohavíc. Boli dokonca použité na výrobu tašiek a kabeliek. Vrcholom elegancie tak bolo zladenie kožených topánok z rybacej kože s elegantnou kabelkou. Dnes sú kovbojské topánky vyrobené z kože rýb považované za luxusné dokonca aj v Spojených štátoch amerických.