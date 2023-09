Vymeňte časť piesku, ktorý je súčasťou betónu, za kávový grunt, a zvýšite pevnosť betónu v tlaku o takmer 30 percent. Také sú výsledky výskumu austrálskych vedcov, ktoré zverejnili v odbornom časopise Journal of Cleaner Production.

Vo svete sa denne vypijú asi dve miliardy šálok kávy. Väčšina odpadu pritom putuje na skládky, kde sa pomaly rozkladá a vzniká metán, ktorý je skleníkovým plynom. Aj preto sa mnohí výskumníci snažia prísť na to, akým spôsobom by sa dal kávový grunt zužitkovať. No a v Austrálii zistili, že sa dá primiešať do betónu, čím by sa nielen zužitkoval, ale navyše by sa do istej miery znížila ťažba piesku

Odborníci najprv zbierali kávový grunt v kaviarňach po celom Melbourne a následne zisťovali, akým spôsobom ovplyvňuje vlastnosti betónu. Ako sa ukázalo, ak vymeníte 15 percent piesku za kávový grunt, zvýšite jeho pevnosť v tlaku až o 30 percent.

Ako asi viete, betón pozostáva z cementu, vody, piesku a štrku. Pomer jednotlivých surovín závisí od spôsobu využitia zmesi. Vedci rýchlo zistili, že kávový grunt betón oslabuje, pretože vypúšťa chemikálie, ktoré narúšajú zložité chemické reakcie medzi vodou a ďalšími zložkami zmesi. Keď ho však podrobili pyrolýze pri teplote 350 stupňov až 500 Celzia, vytvorili čosi ako kávové biouhlie. To už chemikálie nevypúšťa, no na druhej strane posilňuje pevnosť betónu v tlaku, a to významnou mierou.

Môže za to fakt, že takto upravený grunt nasaje vodu a postupne ju vypúšťa do zmesi. Betón potom síce schne dlhšie, no nepraská a je kvalitnejší. Najlepšie vraj funguje zohriatie na spomínaných 350 stupňov Celzia a nahradenie 15 percent piesku gruntovým biouhlím. Je teda možné, že v budúcnosti sa kávový grunt stane hodnotnou druhotnou surovinou a kaviarne ho budú predávať stavebným firmám.