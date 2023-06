Koľko dnes trvá cesta z Ríma do Londýna? Lietadlom asi 2,5 hodiny, autom približne 20 hodín a pešo aj 15 dní. Ako to ale bolo pred stáročiami za čias antického Ríma? Koľko trvala cesta zo srdca ríše do vzdialenej provincie Británia? Na túto, ale i mnohé ďalšie otázky, ponúkli odpovede vedci zo Stanfordovej univerzity. Vytvorili interaktívnu mapu, kde si môžete sami zvoliť dva rôzne body z čias Rímskej ríše a zároveň aj niekoľko ďalších premenných.

Môžete si napríklad vybrať ročné obdobie ale aj to, či chcete cestovať iba po súši, alebo aj loďou. Následne kliknete na tlačidlo a mapa vám ukáže, koľko bude vaša cesta merať a ako dlho bude trvať.

Nám sa podarilo zistiť, koľko by v júli roku 200 trvala cesta z osady Carnuntum neďaleko Bratislavy do Ríma. Vzdialenosť 1079 kilometrov by sa vám najrýchlejšie podarilo zdolať v prípade, že by ste v okolí dnešného Terstu nasadli na loď, dopravili sa na východné pobrežie Apeninského polostrova a pristáli južne od Ancony. Odtiaľ by ste už museli dôjsť do Ríma pešo. Celá cesta by vám zabrala čosi vyše 25 dní.

Najkratšia trasa merala 1049 kilometrov a videla výhradne po súši. Trvala však až 35 dní, o toľko bolo cestovanie po súši pomalšie než loďou.

Mapa Stanfrodovej univerzity obsahuje celkovo 632 miest, ktoré môžete spájať prostredníctvom 84-tisíc kilometrov ciest a 28-tisíc kilometrov námorných trás.

Mimochodom, ak by vás zaujímalo, o koľko sa zrýchlila doprava od čias starovekého Ríma, vedzte, že najrýchlejšie sa vtedy dalo dostať z Večného mesta do Londýna za 27 dní. A to samozrejme v lete, za ideálnych podmienok. V zime to podľa vedcov zo Stanfordu trvalo takmer 42 dní. Do Janova sa však dalo z Ríma dostať celkom pohodlne za necelých dní. Samozrejme za predpokladu, že človek šiel loďou.

Prajeme vám s mapou veľa zábavy.