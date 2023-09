Japonská firma Tsubame Industry má skutočne zvláštne pole pôsobenia. Vyrába mechy. V slovenčine je „mech“ synonymom pre vrece, no vo svete označuje čosi ako robotické vozidlo, mix medzi autom a robotom, do ktorého človek nastúpi a môže ho ovládať. Vie pohybovať masívnymi kovovými rukami i jazdiť na štyroch kolesách a to všetko vďaka dômyselným konštruktérom.

Najnovším mechom z dielne Tsubame Industry je ARCHAX, 4,5 metra vysoký obor s hmotnosťou asi 3500 kilogramov. Poháňa ho elektromotor, vďaka ktorému je schopný vyvinúť maximálnu rýchlosť desať kilometrov za hodinu, a stojí v prepočte asi 2,7 milióna eur.

Firma chce svoj stroj predstaviť verejnosti naživo v novembri na autosalóne Japan Mobility Show. Zatiaľ však nie je známe, kedy presne sa ARCHAX objaví na trhu, hovorí sa o jeseni 2024. Vzhľadom na cenovku sa však mech určite neobjaví v nejakom eshope.

Kostra ARCHAX-a pozostáva zo zliatiny železa a hliníka, zatiaľ čo „karoséria“ je z vláknového kompozitu. Pilot vidí von z kokpitu prostredníctvom 26 kamier, ktoré premietajú obraz na monitory. Ovládací panel pripomína ten na stavbárskych strojoch, pozostáva z dvoch joystickov, viacerých pedálov a dotykovej obrazovky. Mecha je však možné ovládať aj na diaľku.

ARCHAX má na každej ruke päť pohyblivých prstov a dokáže uchopiť najrôznejšie predmety do hmotnosti 15 kilogramov. Ak by sa pilot pokúsil zdvihnúť čosi ťažšie, mech by sa mohol prevrátiť. Stroj sa tiež automaticky zablokuje, ak by ho chcel majiteľ príliš nakláňať, má totiž pomerne vysoko položené ťažisko a tým pádom aj problémy so stabilitou. Tie chce však firma v priebehu nasledujúceho roka vyriešiť. Uvažuje tiež nad inštaláciou výkonnejšieho elektromotora.