Jeho latinský názov je Oligodon fasciolatus, ale v angličtine mu hovoria „kukri snake“. Korisť zabíja mimoriadne brutálnym spôsobom. Vedci si ešte donedávna mysleli, že ostré zuby používa na to, aby prerazil škrupiny vajec a následne mohol skonzumovať ich obsah. Ako sa však ukázalo, zuby nepoužíva len na vajcia. Ako ukázal výskum v odbornom časopise Herpetezoa, had vie tiež vraziť zuby do koristi a ešte zaživa jej požierať vnútornosti.

Takýmto spôsobom zabíja najmä žaby, ktoré podľa vedcov necítia bolesť takým spôsobom ako ľudia. „Aj tak to ale musí byť strašný spôsob smrti,“ uviedol spoluautor výskumu Henrik Bringsøe.

Had je pomenovaný podľa zahnutého noža kukri, ktorí používajú nepálski Gurkhovia. Zuby plaza totiž tvarom pripomínajú práve čepeľ tejto nebezpečnej zbrane. Navyše sú ostré, takže aj keby sa korisť nejakým zázrakom zvieraťu vyšmykla, s najväčšou pravdepodobnosťou rýchlo vykrváca. Tým sa Oligodon fasciolatus líši od iných hadov, ktorých zuby zväčša vytvárajú len bodné, a nie rezné rany.

Vedci pozorovali brutálny spôsob lovu týchto hadov na vlastné oči a zverejnili aj niekoľko fotografií žiab, ktoré majú v telách zabodnuté hadie zuby. Odborníci sa domnievajú, že Oligodon fasciolatus si vyvinul takúto techniku lovu kvôli veľkosti samotnej koristi. Celú by ju neprehltol, a tak ju musí požierať po menších častiach. Existuje však aj domnienka, že had takto loví iba jedovaté žaby, ktoré cez kožu vylučujú toxíny. Vzhľadom na to, že zožerie iba vnútornosti a kožu nechá na pokoji, je možné, že aj táto hypotéza je správna.