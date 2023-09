Videohovory sú niečo, čomu sa chcete vyhnúť za každú cenu

Aj videohovory sme videli takmer v každom sci-fi filme. Bolo úžasné sledovať reálne prežívanie osoby na druhej strane linky. A vedci sa rozhodli, že túto fikciu prenesú do reálneho života. No keď sa stala skutočnosťou, zistili sme, že vlastne nenávidíme videohovory. Prax ukázala, že videohovory cez Zoom, Facetime a iné aplikácie ľudia vo všeobecnosti nemajú radi. Majú pocit, že sa od nich očakáva, že budú vždy online, k dispozícii a budú vyzerať dobre. Videohovor okrem toho narúša súkromie, pretože druhá strana vidí nielen nás, ale aj naše okolie v pozadí.

Systémy verejnej dopravy sú efektívnejšie ako autonómne autá

Autonómne autá prvýkrát testovala spoločnosť Google pred mnohými rokmi. Keď automobilové spoločnosti videli, že o túto technológiu je záujem, zapojili sa tiež. Každý od Fordu po Teslu sa snaží vytvoriť vlastnú verziu a pokračuje v rozvoji vlastnej technológie. Nezdá sa však, že sa približujú k tomu, aby nám skutočne poskytli autonómne autá. Pri testovaní sa prejavuje napríklad obmedzená funkčnosť autonómneho riadenia, čo znižuje dôveru v bezpečnosť týchto vozidiel. A hoci spotrebitelia sú opatrní, väčším problémom sú regulačné orgány. Štúdie ukázali, že pokiaľ nedôjde k obrovskému prielomu, pravdepodobne v dohľadnej budúcnosti neuvidíme na cestách plne autonómne autá. Autonómne autá jednoducho nevedia reagovať na neočakávané okolnosti, ako to dokáže ľudská bytosť. Lepším a energeticky efektívnejším nápadom je však autonómna verejná doprava. Napríklad v juhovýchodnej Ázii už 25 percent verejnej dopravy funguje bez vodiča.

Cestovanie rýchlosťou svetla nám veľmi nepomôže preskúmať vesmír

Niektorí ľudia radi hovoria o teórii cestovania rýchlosťou svetla a výskumníci sa snažia zistiť, či je to reálne. V prvom rade ide o to, aby človek mohol cestovať rýchlosťou svetla bezpečne. Avšak je nepravdepodobné, že by nám cestovanie rýchlosťou svetla skutočne pomohlo v skúmaní vesmíru. Z kozmického hľadiska je rýchlosť svetla v skutočnosti pomalá. Ak by sme sa len snažili preskúmať našu slnečnú sústavu, bolo by to síce celkom zaujímavé, ale nie veľmi užitočné. Najbližšia hviezda Proxima Centauri je od Zeme viac ako štyri svetelné roky, ale nie je o ňu veľký záujem. Ďalším najbližším hviezdnym systémom, a jedným z najzaujímavejších, je Betelgeuse, ktorý by sme dosiahli asi po 700 rokoch cestovania rýchlosťou svetla.

Head-Up displej „upcháva“ naše zorné pole a otravuje nás

Tí, ktorí sa obávali, že Google Glass nás všetkých „vtiahne“ do iného sveta alebo že najnovší pokus spoločnosti Apple alebo meta Facebooku prevezme nad svetom kontrolu, sa nemusia obávať. Zatiaľ čo ľuďom sa myšlienka v sci-fi filmoch páči, väčšina by radšej žila v reálnom svete, nie vo virtuálnom alebo rozšírenom. A dokazujú to aj štatistiky - ľudia jednoducho nemajú radi túto technológiu, hoci funguje. Ray Bans vyrobil sadu inteligentných okuliarov pre rozšírenú realitu špeciálne pre meta, no ľudia ich veľmi nepoužívajú, hoci si ich kúpili. Menej ako desať percent okuliarov používajú len raz mesačne, nie denne, ako spoločnosti dúfali. Je ťažké s istotou povedať, prečo. Existujú určité technické problémy, ale väčšina ľudí tieto okuliare nepoužíva dostatočne na to, aby ich odhalila. Dôvodom môže byť jednoducho iba to, že „upchatie“ nášho zorného poľa pre nás jednoducho nie je užitočné. Nech už sú skutočné dôvody akékoľvek, dopyt spotrebiteľov v tejto oblasti neexistuje.

Mozgové implantáty majú desivé dôsledky a malé výhody

Spoločnosť Neuralink vyvíja mozgové implantáty, čo vo väčšine ľudí vyvoláva silné pocity. Niektorí si myslia, že to znie naozaj dobre a chceli by ich okamžite, iní sú z toho nervózni alebo vystrašení. Určite niet pochýb, že ide o super špičkovú technológiu. Ako sa však tento typ zariadenia pomaly stáva realitou, vzrastajú obavy z jeho používania. Koniec-koncov stále ide o elektronické zariadenie, ktoré potrebuje na fungovanie lítium-iónovú batériu. V prípade, že batéria vytečie, môže spôsobiť vážne poškodenie tkaniva mozgu a dopredu ťažko predpovedať, čo to spôsobí. Ešte desivejšie je, že niekto by mohol čip hacknúť, a hoci by vás pravdepodobne nemohol ovládať, je hrozné na to len pomyslieť.